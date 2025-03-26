«Экотранс» получил еще два мусорных контракта в Белгородской области за 1,3 млрд

ООО ТК «Экотранс» стало победителем двух аукционов на вывоз ТКО в четырех муниципалитетах Белгородской области. Компания была единственным участником торгов и не стала снижать совокупную начальную цену контрактов в 1,3 млрд руб. Они заключены, сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Обслуживание Старооскольского городского округа оценено в 907,5 млн руб., Борисовского района, Грайворонского и Яковлевского округов — в 390,4 млн руб. Выполнять работы во всех муниципалитетах требуется до 31 мая 2028 года.

Предыдущие аукционы на эти работы, объявленные с теми же начальными ценами, не состоялись из-за отсутствия заявок.

В середине марта белгородский регоператор по обращению с ТКО ООО «Центр экологической безопасности» разыграл три аналогичных контракта на 1,5 млрд руб. в сумме. В рамках одного из них структура «Экотранса» — ООО «Спецэкотранс» — согласилась обслуживать Алексеевский округ и Вейделевский, Красненский, Красногвардейский, Ровеньской районы за 540,3 млн руб.

О проблемах на белгородском мусорном рынке — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова