В Белгородской области могут появиться два комплекса по переработке мусора

На территории Белгородской области планируется строительство двух мусороперерабатывающих комплексов. Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Один из них может появиться в Белгородской агломерации, где работы уже начались. Другой комплекс планируют разместить в Алексеевском округе. Частный инвестор, имя которого не раскрывается, выразил готовность профинансировать проектные работы. Контракт с проектной организацией должны заключить в ближайшее время при софинансировании Минприроды РФ с процентной ставкой 7-8% годовых.

Губернатор Вячеслав Гладков поручить определить земельные участки под строительство по итогам общественных слушаний. «Мы все с вами понимаем, что особенно в Белгородской агломерации этот процесс очень будет болезненно восприниматься жителями как самого Белгорода, так других населенных пунктов. Поэтому общественное слушание, я уверен, будет проходить непросто. Но эту работу необходимо будет провести»,— отметил губернатор.

По данным облправительства, в регионе ежегодно образуется 414,7 тыс. т твердых коммунальных отходов (ТКО) и работают 13 полигонов. Региональным оператором по обращению с ТКО выступает ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ). Также в области действует экотехнопарк «Флагман» мощностью 150 тыс. т ТКО в год.

В середине июня ЦЭБ повторно начал поиск подрядчика для вывоза ТКО в Белгороде и Белгородском районе. В апреле контракт на работу в муниципалитете за 115,8 млн руб. выиграла структура белгородского ООО ТК «Экотранс» — ООО «Коммунальщик».

До конца 2022 года ООО ТК «Экотранс» был одним из крупнейших игроков на белгородском рынке обращения с отходами, однако лишился своей доли, когда ЦЭБ заключил новые контракты на вывоз мусора со всей территории региона с местным ООО «Еврологистик». Новый подрядчик должен был выполнять работы до 31 мая 2028 года, однако с ноября 2024 года прекратил работу. В правительстве региона заявляли, что это связано с неисполнением обязательств со стороны подрядчика.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов