Мерц заявил, что методы дипломатии для решения конфликта на Украине исчерпаны

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что его правительство намерено и дальше поддерживать Украину, «даже вопреки сопротивлению левых и пророссийских правых». По его словам, возможности дипломатического урегулирования российско-украинского конфликта исчерпаны.

Фридрих Мерц на выступлении в Бундестаге заявил, что решение вопроса путем переговоров невозможно, когда военная сила используется, чтобы «поставить под сомнение право на существование целой страны и уничтожить политическую свободу всего европейского континента». «Возможности дипломатии исчерпаны»,— сказал канцлер (цитата по Tagesschau).

В июне министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев сообщил о планах выделить Украине пакет военной помощи на €1,9 млрд. Фридрих Мерц допускал отправку Украине ракет Taurus дальностью действия до 500 км. При этом в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским канцлер отмечал, что обучение ВСУ их использованию займет не менее шести месяцев.

Лусине Баласян