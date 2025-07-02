Мерц сообщил, что обсуждал с Зеленским обучение ВСУ работе с ракетами Taurus

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность обучения украинских военнослужащих работе с немецкими ракетами Taurus. Господин Мерц добавил, что договоренностей стороны пока не достигли, но «это было и остается вариантом».

Канцлер отметил, что Taurus — «очень сложные системы». По его словам, понадобится минимум шесть месяцев, чтобы обучить ВСУ использовать их. «Если мы поставим Taurus, это оружие будет применяться не немецкими военными, а украинскими,— пояснил он в интервью каналу ARD (цитата по ТАСС). — Как и в случае с другими крылатыми ракетами, которые поставляются из Великобритании, из Франции».

12 июня Киев посетил глава Минобороны Германии Борис Писториус. Он пообещал выделить Украине €1,9 млрд в дополнение к обещанной ранее помощи. Средства пойдут в том числе на финансирование производства на Украине ракет большой дальности. Общая сумма германской военной помощи Киеву в этом году может достичь €9 млрд. 30 июня в украинскую столицу прибыл с необъявленным визитом глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

Подробности — в материале «Ъ» «Германия берется подносить снаряды».