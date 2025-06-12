Германия готова предоставить Украине €1,9 млрд, но не ракеты Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, что ФРГ собирается выделить Украине очередной транш военной помощи. Он составит €1,9 млрд. При этом Германия отказывается поставлять украинскому правительству свои ракеты Taurus, чей радиус поражения превышает 500 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Господин Писториус отметил, что новый пакет помощи «еще не согласован окончательно», но средства могут стать доступны «в ближайшие недели и месяцы» (цитата по AFP). С этой суммой поддержка, которую ФРГ оказала Украине в текущем году, достигнет порядка €9 млрд.

При этом министр ответил отрицательно на вопрос журналиста о том, будет ли Германия предоставлять Украине ракеты Taurus. «Мой ответ — нет»,— сказал господин Писториус. По словам немецкого чиновника, финансирование Германии распространяется на создание Украиной собственного оружия дальнего радиуса действия.

Предыдущее правительство Германии во главе с экс-канцлером Олафом Шольцем также отказывалосьот поставок Киеву ракет Taurus. Господин Шольц называл предоставление Украине вооружения для атак вглубь России «неправильным» шагом.

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявлял о своей готовности предоставить Украине дальнобойные ракеты, но с момента вступления в должность так и не смог изменить позицию правительства.

Подробнее — в материале «Фридрих Мерц освоился в роли ”ястреба”».

Степан Мельчаков