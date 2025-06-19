Инвестиции пускают на мясо

Крупные производители свинины наметили расширение мощностей. ГК «Талина» вложит более 6 млрд руб. в создание двух свинокомплексов в Мордовии, а ГК «Таврос» может реализовать масштабный проект в Ленинградской области. Сейчас цены на эту продукцию заметно растут. Так, оптовая стоимость товарных свиней за год выросла на 29% за счет развития экспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Подконтрольный ГК «Талина» «Мордовский племенной центр» начал строительство в селах Перевесье и Казенный Майдан Ковылкинского района Мордовии двух свиноводческих комплексов, инвестиции в которые достигнут 6,4 млрд руб., рассказали “Ъ” в компании. Их запуск запланирован на 2026 год. Первоначально на каждом разместят 4,8 тыс. голов маточного стада, затем — свыше 70 тыс. животных. Мощности рассчитаны на замкнутый цикл воспроизводства и откорма.

ГК «Талина» — крупный агропромышленный холдинг. Компания создана в 1998 году на базе мясоперерабатывающего комбината «Атяшевский». Сейчас в ее портфеле бренды «Атяшево», Delikaiser. Основатель бизнеса — Виктор Бирюков. Согласно рейтингу Национального союза свиноводов (НСС), в 2024 году «Талина» заняла девятое место в России по производству свиней на убой. В живом весе показатель достиг 170,9 тыс. тонн. Это 2,9% от общероссийского объема.

Новые площадки позволят увеличить объем выпуска продукции более чем на 38 тыс. тонн, или 22,2%. Пока у группы 12 свинокомплексов на 800 тыс. голов в Мордовии и Ульяновской области.

ГК «Талина» не единственный производитель свинины, расширяющий бизнес. ГК «Таврос» на полях ПМЭФ вчера подписала с властями Ленинградской области соглашение о строительстве в регионе нового свинокомплекса, рассчитанного на выпуск 60 тыс. свинины в живом весе в год. Выход на проектную мощность намечен на 2029 год, размер инвестиций — 14,6 млрд руб., сообщает «Интерфакс». В ГК «Агроэко» (еще один производитель) “Ъ” пояснили, что в этом году компания планирует увеличить производство на 7,3%, до 355 тыс. тонн в живом весе.

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По данным NTech, стоимость товарных свиней на 15 июня составила 155 руб. за 1 кг, увеличившись год к году на 29%. Рост опережает другие виды мяса: тушка бройлера за год подорожала всего на 1%, до 180 руб. за 1 кг. В NTech прогнозируют, что тенденция к росту цен в свиноводстве сохранится, в том числе за счет развития экспорта. Зарубежные поставки, по мнению аналитиков, способствуют в том числе росту стоимости фарша механической обвалки: он на оптовом рынке дорожает на 10 руб. за 1 кг в неделю.

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Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров замечает, что рост цен начался в этом году, до этого длительное отсутствие увеличения розничных цен способствовало росту популярности свинины у населения. В прошлом году, согласно НСС, россиянин потреблял в среднем 83 кг мяса в год, 31 кг из которых — свинина. С 2020 года последний показатель вырос на 14,8%. Но сейчас это значение вышло на плато, отмечает господин Кучеров.

7,19 миллиона тонн в год составит производство свиней в живом весе на убой в РФ к 2030 году, по прогнозу Минсельхоза.

Компенсировать отсутствие роста потребления производители стараются как раз за счет экспорта. Сейчас за рубеж отправляется 6–7% российской свинины, а пять-шесть лет назад этот показатель был близок к нулю, говорит Андрей Кучеров. За первый квартал объем экспорта составил 89 тыс. тонн, прибавив 66% год к году. Росту способствовали Китай, Вьетнам и Белоруссия. В «Агроэко» отмечают, что в 2022 году объем экспорта компании составлял 3 тыс. тонн, в 2024 году — 28 тыс. тонн. Внутренние потребности страны закрыты, и развитие отрасли за счет зарубежных рынков кажется логичным, говорят там.

Консультант практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Артем Суворов замечает, что экспорт играет заметную роль в увеличении цен на свинину. Но их рост, по словам эксперта, лишь частично компенсирует увеличение себестоимости: только корма для животных, занимающие 60–70% общих затрат, за два года подорожали на 40–50%.

Операционная рентабельность производства свинины, по словам господина Суворова, пока не растет. За последние несколько лет этот показатель снизился с 30% до 15%. «Для восстановления производителям требуется либо снижение себестоимости, либо более высокая цена реализации»,— рассуждает эксперт. Он предупреждает, что увеличивать цену будет непросто из-за конкуренции. Потенциал экспорта, по словам господина Кучерова, также сильно ограничен: европейские страны для российских производителей закрыты, поставки в Японию, Южную Корею, Филиппины и Мексику пока не ведутся. Эти факторы могут сдерживать дальнейший рост производства.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров