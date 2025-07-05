«Это не только про Карапетяна. Это про всех нас»

4 июля в центре Еревана прошло шествие в поддержку находящегося под арестом главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна. К акции, организованной его защитниками и семьей, присоединились несколько тысяч человек. Многие из них решили таким образом выразить свое несогласие не только с уголовным делом против бизнесмена, но и с общим политическим курсом правительства Армении. Участие в шествии приняла и корреспондент “Ъ” Лусине Баласян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники акции в поддержку Самвела Карапетяна

Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ Участники акции в поддержку Самвела Карапетяна

Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ

Шествие от парка «Времена года», расположенного недалеко от центральной площади Республики, до следственного изолятора Службы нацбезопасности Армении, где отбывает арест Самвел Карапетян, было запланировано на 18:00 по местному времени. К 16:30 на месте были уже несколько десятков человек, успевшие взять кепки и футболки с главным лозунгом акции — Merdzevov (с армянского: «По-своему»).

«По-своему» — именно так Самвел Карапетян пообещал разобраться в конфликте правительства и Армянской апостольской церкви (ААЦ), если находящаяся у власти «небольшая группка» не разрешит ситуацию. Вскоре после этого заявления бизнесмена обвинили в публичных призывах к захвату власти и арестовали. Его сторонники убеждены, что именно выступление в защиту духовенства стало причиной этого уголовного дела.

Самвел Карапетян — российский и армянский предприниматель. В 1997 году приобрел компанию «Калугаглавснаб», на базе которой в 1999-м создал строительно-промышленную ГК «Ташир». По версии Forbes, господин Карапетян занимает 44-е место в рейтинге российских миллиардеров с состоянием $3,2 млрд. Под брендом «Ташир» (штаб-квартира ГК расположена в Москве) работают более 200 компаний в сферах недвижимости, энергетики, банковского сектора и общепита. Одноименный благотворительный фонд Самвела Карапетяна «Ташир» реализует проекты по реконструкции армянских церквей, развитию спорта, здравоохранения, социальных проектов. Фонд, в частности, обеспечил финансовую помощь и жилье многим беженцам из Нагорного Карабаха.

С установленной во «Временах года» сцены выступили в том числе сын Самвела Карапетяна Саркис, вице-президент ГК «Ташир» Нарек Карапетян, глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Езрас (брат католикоса всех армян Гарегина II). Все они несколько раз дружно подчеркнули: Самвел Карапетян очень многим помог Армении, и теперь граждане страны должны помочь ему. В это время на экране в течение часа показывали кадры задержания бизнесмена, стихийные акции в его поддержку, а также видео о его вкладе в экономику, церковь и инфраструктуру Армении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Акция в Ереване в поддержку арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский / купить фото Акция в Ереване в поддержку арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Акция в Ереване в поддержку арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский / купить фото Акция в Ереване в поддержку арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский / купить фото

Многие из вышедших на акцию тоже говорили о том, что Самвел Карапетян сделал для республики. Некоторые называли его своим другом — и не всегда было очевидно, знают ли они его лично. А кто-то говорил об очень конкретных и простых вещах.

«Я ветеран войны. Всю жизнь воевал. Ничего, кроме войны, я и не видел. Я приехал из Карабаха в Ереван инвалидом. И остался один. Мне помогал только он — едой в первую очередь»,— рассказал долго стоявший поодаль от толпы седой мужчина. Тезка бизнесмена — Самвел — пришел на акцию в первую очередь из благодарности за помощь, которую оказал фонд «Ташир» беженцам из Нагорного Карабаха, и ему в частности.

«Меня полицейский спросил: “Зачем ты кепку надел, зачем вообще пришел?” А я ему ответил: “Я хочу, чтобы его отпустили”. Я ничего плохого не делаю. Все правильно делаю. Как и все тут»,— гордо сказал Самвел, а затем попросил сфотографировать его у флагштока с надписью «Свободу Самвелу Карапетяну».

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К 18:00 сквер «Времена года» оказался полон людей, к парку подошли несколько тысяч человек: парни и девушки, женщины с детьми, мужчины с друзьями и братьями, пожилые пары. Поднимая армянские флаги и плакаты с фотографией Самвела Карапетяна, они скандировали «Свободу» и «По-своему». А затем почти шепотом спрашивали друг у друга: «А когда уже пойдем?»

Шествие началось в 19:00. Акцию согласовали с властями, поэтому для прохода граждан на дорогах было перекрыто движение транспорта. Но организаторы все же первым делом предостерегли участников не реагировать на возможные провокации и не устраивать стычки с силовиками.

В итоге все прошло как нельзя спокойно: всю дорогу от проспекта Маштоца до улицы Налбандяна граждане прошли неспешным шагом, а полицейских и вовсе не было видно. Некоторым казалось, что все проходит даже слишком спокойно.

«Почему никто не выкрикивает лозунги?» — задался вдруг вопросом молодой парень. «Так ты и начни!» — сказали ему в ответ. Но все продолжили идти в тишине.

По оценке корреспондента “Ъ”, в шествии участвовало около 7–8 тыс. человек.

«Мало человек пришло»,— грустно заметил кто-то в толпе. «Нормально! — тут же подбадривающе откликнулся на это мужчина с флагом Армении.— Столько есть, уже хорошо!»

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Один за другим участвующие в шествии говорили, что пришли, чтобы добиться освобождения Самвела Карапетяна. Но, немного подумав, добавляли: это лишь часть из целой череды событий, побудивших их выйти на улицу. «Это не только про Карапетяна. Это про всех нас»,— сказала женщина лет тридцати, пришедшая на шествие с семьей.

Трое мужчин, недавно приехавших из России, подходя к конечной точке шествия, тоже заговорили о более широком контексте этих событий.

«Нам не нравится тот курс, который выбирает правительство. Это удар по экономике, по бизнесу, по диаспоре. Это может привести к тому, что армяне как единый народ просто перестанут существовать»,— сказал один из них.

Когда участники шествия дошли до здания Службы национальной безопасности, тишина прервалась — лозунги в поддержку Самвела Карапетяна зазвучали вновь. Напротив, у СИЗО, где бизнесмен находится с 18 июня, шеренгой выстроились полицейские, блокируя проход. «Давайте позовите (премьер-министра Никола.— “Ъ”) Пашиняна, скажите ему, что вы в точности выполнили его указ»,— закричал пожилой мужчина, встав перед силовиками. Но инцидент остался без последствий.

Никаких столкновений протестующих с сотрудниками правоохранительных органов не случилось. Все понимали — шествие к следственному изолятору было исключительно символическим жестом.

При этом Самвел Карапетян даже смог обратиться к своим сторонникам, пусть и не лично. В обращении, зачитанном его адвокатом Арамом Вардеваняном, он отметил: «Никол Пашинян и его правительство не должны иметь никакой связи с будущим армянского народа. Я готов приступить к борьбе ради нашей страны и нашей родной земли, которую никто не будет благоустраивать и защищать вместо нас. Настало время объединиться вокруг принципиально новой силы, превратиться в единый кулак».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Участники акции в поддержку арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский / купить фото Участники акции в поддержку арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Участники акции в поддержку арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский / купить фото Участники акции в поддержку арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский / купить фото

Участники шествия поддержали эти слова аплодисментами и уже много раз произнесенными в этот день лозунгами. «Для нас этот человек — символ какого-то света. Когда ты видишь, что с ним происходит, в каких условиях его держат,— это тяжело. Хочется верить, что мы что-то можем изменить»,— сказал пришедший на акцию мужчина лет сорока, а затем с улыбкой добавил: «Со мной тут пришло человек 20 знакомых. Вместе все проще. И вот нам тоже нужно всем объединиться».

Через некоторое время граждане неспешно разошлись, дорожное движение вскоре возобновилось, а на улицах Еревана продолжилась привычная жизнь.