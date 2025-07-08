Адвокат: в Армении задержаны 10 участников шествия в поддержку Карапетяна

Правоохранительные органы Армении провели обыски в квартирах граждан, участвовавших в шествии в поддержку арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом сообщила адвокат Лусине Мартиросян. По ее словам, ей известно о десяти задержанных сторонниках предпринимателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ

«После обысков задержанные были доставлены в следственный отдел. С 9:20 утра адвокаты находятся возле здания городского управления, но им не разрешают участвовать в процессуальных действиях с участием их подзащитных. На данный момент у меня есть информация о десяти задержанных»,— сообщила Лусине Мартиросян изданию News.am.

Адвокат уточнила, что задерживают в том числе жителей города Ташир, откуда родом и сам Самвел Карапетян. «Точных сведений о причинах задержания нет. Единственное сведение — участие в митинге, некие опубликованные в соцсетях записи об этом»,— сказала Лусине Мартиросян.

Утром 8 июля Следственный комитет провел обыски в офисе компании «Электрические сети Армении» (ЭСА), принадлежащей ГК «Ташир» Самвела Карапетяна. Задержан был главный инженер одного из филиалов ЭСА. Следственные действия также прошли в доме председателя совета директоров «Электросетей» Нарека Карапетяна, племянника бизнесмена. В СК уточнили, что уголовное дело возбуждено по статьям о хищении в особо крупном размере, отмывании денег, уклонении от выплат налогов.

О шествии в поддержку бизнесмена — в репортаже «Ъ» «''Это не только про Карапетяна. Это про всех нас''».

Лусине Баласян