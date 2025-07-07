Есть ли БРИКС при Трампе

В Рио-де-Жанейро прошел 17-й саммит БРИКС — ведущего объединения государств незападного мира, собравшегося впервые после возвращения к власти в США президента Дональда Трампа. Прозвучавшая уже в первый день форума угроза Трампа ужесточить торговые пошлины против стран, проводящих «антиамериканскую политику БРИКС», поставила незападный мир перед непростым выбором: принять вызов или избежать противостояния с ведущей мировой экономикой. По итогам форума его участники ограничились критикой односторонних ограничений в мировой торговле, не упомянув в своей декларации США. В свою очередь, президент России Владимир Путин в своем видеообращении сделал акцент на критике «либеральной глобализации», неприемлемой и для Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открывший саммит президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был вынужден признать, что встреча проходит на фоне «самой неблагоприятной глобальной обстановки» за всю историю четырех председательств Бразилии в БРИКС

Фото: Pilar Olivares / Reuters Открывший саммит президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был вынужден признать, что встреча проходит на фоне «самой неблагоприятной глобальной обстановки» за всю историю четырех председательств Бразилии в БРИКС

Фото: Pilar Olivares / Reuters

17-й саммит БРИКС, проходивший 6–7 июля в Рио-де-Жанейро, стал самым серьезным испытанием для объединения стран незападного мира в год бразильского председательства.

Конфликты в Азии и на Ближнем Востоке, в которые в последние месяцы оказались втянуты члены БРИКС, а также коллизия в отношениях с новой администрацией США вынудили организаторов вносить срочные коррективы в повестку форума.

Девиз бразильского председательства в БРИКС был сформулирован так: «Укрепление глобального сотрудничества Юга для более инклюзивного и устойчивого управления». Особое внимание предполагалось уделить взаимодействию в шести областях: глобальное здравоохранение, торговля и финансы, изменение климата, управление искусственным интеллектом, реформа архитектуры международной безопасности и институциональное развитие.

Однако, как стало известно “Ъ”, работу над изначальной повесткой заметно осложнили разногласия по Ирану и конфликту в Газе, потребовавшие немалых усилий в поиске компромиссных формулировок итоговой декларации.

Главный же вызов единству БРИКС бросил 47-й президент США Дональд Трамп. В отличие от своего предшественника Джо Байдена, который никогда не проявлял особого интереса к деятельности БРИКС, президент Трамп вскоре после прихода к власти увидел в работе этого объединения прямую угрозу национальным интересам и экономическому могуществу США.

Ранее глава Белого дома предупредил, что для тех, кто захочет открыть себе двери в БРИКС и попытается замахнуться на глобальное могущество доллара, могут закрыться двери в «прекрасную американскую экономику».

В воскресенье, 6 июля, ставшее первым днем работы саммита в Рио-де-Жанейро, Дональд Трамп сделал новый предупредительный выстрел в воздух. «Любая страна, присоединившаяся к антиамериканской политике БРИКС, столкнется с дополнительной пошлиной в 10%. Исключений в этой политике не будет»,— предупредил Трамп в соцсети Truth Social.

Открывший саммит БРИКС президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пребывал в мрачном настроении. В ходе первого пленарного заседания, посвященного темам мира, безопасности и реформы глобального управления, бразильский лидер был вынужден признать, что встреча проходит на фоне «самой неблагоприятной глобальной обстановки» за всю историю четырех председательств Бразилии в БРИКС.

Как минимум двое из присутствовавших на пленарном заседании участников саммита — премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава МИД Ирана Аббас Аракчи — представляли государства БРИКС, которые в этом году оказались в состоянии вооруженного противостояния со своими соседями. А Россия, которую представлял на саммите БРИКС глава МИД РФ Сергей Лавров, находится в состоянии конфликта с Украиной уже три года.

В финале своего выступления Лула да Силва, впрочем, все же попытался закончить год бразильского председательства на оптимистической ноте.

«Если система глобального управления не отражает новую многополярную реальность XXI века, БРИКС должен внести свой вклад в ее обновление».

В своем выступлении на саммите БРИКС бразильский лидер не сделал ни одного выпада в адрес США, в отличие от его предыдущих высказываний. Так, 3 июня в интервью газете Le Monde он заявил: «Угрозы Трампа никого не пугают. Мы будем действовать в интересах наших стран и бороться за более справедливую международную торговлю. Это не просто. Но не идет и речи о том, чтобы просить разрешения у Вашингтона на выбор валюты, которую мы считаем наиболее подходящей для наших торговых операций». Комментируя инициативы Трампа, в которых многие увидели угрозу мировой торговой войны, президент Бразилии тогда заметил, что Трампа выбирали американцы, чтобы он «управлял США, а не всем миром». Вместе с тем Лула да Силва выразил надежду, что в Вашингтоне все еще считают Бразилию дружественной страной.

Однако, как сообщила, ссылаясь на свои источники, газета O Globo, организаторы саммита БРИКС в итоге приняли решение не привлекать излишнего внимания к таким острым вопросам, как дедолларизация и расчеты в национальных валютах, которые могли бы привести к конфликту с администрацией США.

Выступивший на пленарном заседании саммита БРИКС по видеосвязи президент России Владимир Путин также ни разу не упомянул США, описывая перемены в мире, связанные с кризисом глобального управления. «Мы все видим, что в мире происходят кардинальные изменения. Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая интересы так называемого золотого миллиарда. Ей на смену идет более справедливый, многополярный мир. Процесс смены мирового экономического уклада продолжает набирать обороты. Все свидетельствует о том, что модель либеральной глобализации изживает себя, центр деловой активности смещается в сторону развивающихся рынков, что запускает мощную волну роста, в том числе в странах БРИКС»,— заявил президент Путин.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на сессии саммита БРИКС указал на то, что «эрозия глобального экономического миропорядка усугубилась в результате незаконных односторонних санкций, использования доллара как оружия для "наказания"». «Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано»,— констатировал глава МИД РФ.

Несмотря на растущее давление Вашингтона, ведущие государства БРИКС предпочитают избежать торговой войны с США и пытаются продемонстрировать, что их членство в БРИКС не означает проведение ими антиамериканской политики.

Так, будущий председатель БРИКС Индия, которая примет саммит этой организации в 2026 году, демонстрирует решимость заключить тарифную сделку с Вашингтоном. Как сообщил накануне саммита БРИКС телеканал News18 со ссылкой на источники в правительстве Нарендры Моди, переговоры по вопросу о торговых тарифах с США находятся на последнем этапе и должны быть завершены в ближайшие дни.

Признаки деэскалации наметились и в торгово-экономических отношениях США и Китая. Как заявили 4 июля в Министерстве коммерции КНР, после недавних переговоров в Лондоне обе стороны «подтвердили конкретные детали реализации важного консенсуса, достигнутого лидерами двух государств 5 июня». «Китай рассматривает и одобряет заявки на получение лицензий на экспорт товаров, подлежащих контролю. США также предприняли соответствующие действия, отменив ряд введенных ранее ограничительных мер»,— добавили в Министерстве коммерции КНР. «Китайская сторона выражает надежду, что США глубоко осознают взаимовыгодный и беспроигрышный характер китайско-американских торгово-экономических отношений, продолжат продвигаться с Китаем навстречу друг другу, будут и дальше исправлять свои ошибочные действия»,— говорится в официальном заявлении Пекина.

Анастасия Домбицкая, Рио-де-Жанейро; Сергей Строкань