Арестован «муфтий», который вел переговоры с захватчиками ростовского СИЗО

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под стражу председателя «Главного духовного управления мусульман Ростовской области» Ахмеда Абусупьянова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судов региона. В июне 2024 году он вел переговоры с террористами, захватившими ростовское СИЗО-1.

В отношении господина Абусупьянова возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации (ч.2 ст.282.2 УК РФ). Как ранее писал «Ъ-Ростов», его подозревают в связах с религиозным объединением «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

Помимо этого мужчину подозревают в хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ). По данным «Ъ-Ростов», в сентябре 2023 года он вместе со своими сторонниками напал на мусульманина, с которым у него были разногласия на религиозной почве.

В июне 2024 года группа заключенных ростовского СИЗО взяла в заложники двух его сотрудников. Захватчики записали видеообращение, в котором заявили о своей приверженности «Исламскому государству» (признана террористической и запрещена в РФ). В последовавшем штурме несколько террористов были убиты. 1 июля стало известно, что дело пяти фигурантов поступило в Южный окружной военный суд.

Подробнее о тех событиях — в материале «СИЗО взяли штурмом».