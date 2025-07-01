Террористы готовятся к процессу

В Южный окружной военный суд поступило уголовное дело о захвате заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону в июне 2024 года. Пятерых подсудимых обвиняют в попытке побега, захвате двоих сотрудников ФСИН в заложники, участии в террористической организации и других преступлениях. Дата первого заседания пока не назначена.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Июнь 2024 года. Оцепление у следственного изолятора №1 (СИЗО-1) в Ростове-на-Дону

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Июнь 2024 года. Оцепление у следственного изолятора №1 (СИЗО-1) в Ростове-на-Дону

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Дело о захвате заложников в ростовском СИЗО-1 поступило в Южный окружной военный суд. Пятерых фигурантов – Даниила Камнева, Рамзана Албекова, Магомеда Алханова, Малика Гандалоева и Адама Кодзоева (в зависимости от роли и степени участия каждого) обвиняют в покушении на побег из-под стражи, в захвате заложников, дезорганизации деятельности СИЗО, участии в террористической организации, покушении на теракт и приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 313; ч. 3 ст. 206; ч. 3 ст. 321; ч. 2 ст. 205.5; ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205; ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ).

По версии следствия, в ночь с 15 на 16 июня 2024 года группа заключенных СИЗО-1 покинула камеру через окно, отогнув решетки с помощью заточек и ножей. Малик Гандалоев был единственным из беглецов, кого сразу же смогли задержать сотрудники изолятора, поэтому участия в захвате заложников он не принимал.

Остальные сбежавшие избили четверых сотрудников ФСИН и захватили в заложники начальника оперативного управления изолятора Александра Богму и младшего инспектора дежурной смены Виктора Кончакова. После этого фигуранты опубликовали в интернете видео, в котором назвали себя приверженцами организации «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в Российской Федерации). Заключенные потребовали предоставить им автомобиль и возможность покинуть Россию.

С захватчиками проводил переговоры председатель «Главного духовного управления мусульман Ростовской области» Ахмед Абусупьянов. Переговоры ни к чему не привели. Менее чем через год, в мае 2025-го, он сам был задержан по подозрению в сотрудничестве с признанным экстремистским и запрещенным в РФ религиозным объединением «Ат-Такфир Валь-Хиджра».

Около 11 часов утра 16 июня, спустя несколько часов после первых сообщений о происшествии, состоялся штурм СИЗО-1, в ходе которого правоохранители ликвидировали пятерых преступников. Еще пятеро предполагаемых захватчиков, в том числе выживший после ранения в голову Камнев, были задержаны. Расследованием дела в отношении них занимался первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области.

Спустя месяц после ЧП Южный окружной военный суд приговорил Даниила Камнева и Малика Гандалоева к крупным срокам за прошлые преступления.

В июле 2024 года Малик Гандалоев получил 20 лет колонии строгого режима за участие в деятельности террористической организации, незаконное изготовление и перевозку взрывчатых веществ. Он, по версии следствия, в 2022–2023 годах с двумя сообщниками купил в Астрахани элементы для изготовления взрывного устройства. Позднее в Ингушетии в горах они записали на телефон видео с присягой на верность амиру международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ; признана террористической и запрещена в Российской Федерации).

В феврале-марте 2023 года фигуранты в лесу изготовили взрывное устройство, которое собирались взорвать при получении соответствующего приказа от руководства организации. Гандалоев вместе с сообщниками был задержан и арестован в конце марта 2023 года.

Даниилу Камневу в августе прошлого года было назначено 23 года колонии по делу о подготовке теракта в Кисловодском ОМВД в 2021 году. По версии следствия, Камнев состоял в экстремистском религиозном объединении и в 2021 году вместе со своей женой готовил теракт в Кисловодске, однако их задержали правоохранители. В суде Даниил Камнев признал вину.

Рамзан Албеков был осужден за содействие террористической деятельности в марте 2024 года. Дело Адама Кодзоева и троих его подельников, обвиняемых в ряде преступлений террористической направленности, рассматривается в Южном окружном военном суде с конца 2022 года. Информации о причинах нахождения Магомеда Алханова в СИЗО-1 в момент захвата заложников нет.

Ожидается, что в ближайшее время будет назначена дата первого заседания по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО.

Кристина Федичкина