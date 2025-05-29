На Дону задержали руководителя ячейки запрещенной «Ат-Такфир валь-Хиджра»

Сотрудники ФСБ и полиции задержали в Ростовской области Ахмеда Абусупьянова, подозреваемого в сотрудничестве с религиозным объединением «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Ахмед Абусупьянов — самопровозглашенный муфтий области, председатель „Главного духовного управления мусульман Ростовской области“, сотрудничал с запрещенной экстремистской „Ат-Такфир Валь-Хиджра“. В сентябре 2023 года вместе со своими сторонниками напал на мусульманина, с которым у него были разногласия на религиозной почве»,— рассказал источник.

Пресс-служба УФСБ России по Ростовской области сообщила, что сотрудники ведомства совместно с оперативниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ростовской области пресекли деятельность «гражданина РФ, причастного к распространению религиозных идей радикального толка». Как сказано в сообщении, подозреваемый пропагандировал нетерпимое отношение к представителям иных конфессий, а также к мусульманам других течений, провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством.

Следственным управлением СК по Ростовской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации и о хулиганстве по факту нападения на человека (ч. 2 ст. 282.2; ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Мария Иванова