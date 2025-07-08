Россия может начать экспорт мяса в Алжир

Россия ведет переговоры с Алжиром о начале экспорта мяса мелкого рогатого скота (МРС), преимущественно баранины. Соответствующий ветеринарный сертификат находится на согласовании, следует из протокола российско-алжирской комиссии.

В 2024 году производство баранины в России составило 439 тыс. тонн (минус 1% к 2023-му), при этом 59% производства приходится на личные хозяйства. Минсельхоз планирует увеличить выпуск на 35% к 2030 году, но отрасль остается убыточной.

Основной объем потребляется внутри страны, однако доля баранины составляет лишь 6% розничных продаж мяса. Экспорт незначителен: в 2023 году поставки составили 136 тонн (+32%), основные покупатели — Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Баранине нагоняют Алжир».