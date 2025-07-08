Баранине нагоняют Алжир

Россия ведет диалог с властями Алжира о начале поставок в страну мяса мелкого рогатого скота, которое на рынке представлено преимущественно бараниной. Развитие экспорта требуется для увеличения ее производства, но баранина пока остается для российских аграриев убыточным направлением, а их продукции пока сложно конкурировать с зарубежными аналогами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Алжирская сторона согласует и парафирует ветеринарный сертификат для экспорта из России в Алжир субпродуктов и мяса мелкого рогатого скота (МРС), говорится в протоколе смешанной межправительственной российско-алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно техническому сотрудничеству (есть у “Ъ”). Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, пояснил, что материалы будут обсуждаться в рамках поездки в Алжир российской делегации на этой неделе. Со стороны России протокол подписан вице-премьером Дмитрием Патрушевым. В аппарате господина Патрушева, Минсельхозе РФ, Министерстве сельского хозяйства, развития сельских районов и рыболовства Алжира “Ъ” не ответили.

Производство мяса МРС, преимущественно баранины, в России за 2024 год составило 439 тыс. тонн в живом весе, потеряв 1% год к году, говорит управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов.

При этом 59% этого вида мяса производится населением, 30% — крестьянско-фермерскими хозяйствами. Эксперт замечает, что, несмотря на сокращение фермерского овцеводства, Минсельхоз рассчитывает увеличить производство мяса МРС к 2030 году на 35%, до 592 тыс. тонн.

Партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина отмечает, что промышленное производство баранины растет. В 2024 году предприятиями было выпущено 12,19 тыс. тонн, год к году значение увеличилось на 9,4%. В 2025 году, по ее прогнозам, рост составит 3%, до 12,54 тыс. тонн.

В то же время производство баранины в России остается убыточным. Рентабельность бизнеса в 2024 году, по оценкам Neo, упала на 59,5%, в первом квартале 2025 года — еще на 55,9%. По словам госпожи Корягиной, цены растут медленнее себестоимости, издержки бизнеса не покрываются выручкой. Дмитрий Краснов указывает на ограниченный ресурс пастбищ и длинный цикл производства по сравнению с выпуском курятины и свинины. Наращивать объемы, по словам Альбины Корягиной, можно за счет госдотаций либо стратегических инвестиций.

Пока основной объем баранины реализуется на внутреннем рынке, говорит господин Краснов. Но для потребителей это мясо не считается ключевым.

Согласно «Нильсен», с апреля 2024 по март 2025 года 55% розничных продаж сформировала курятина, 22% свинина, доля говядины — 9%, индейки — 8%. На остальные виды мяса, в том числе баранину, пришлось всего 6%.

Экспорт баранины остается так же незначительным. В 2023 году, по словам Альбины Корягиной, зарубежные поставки достигли 136 тонн, или 1,2% от общего производства. За счет низкой базы год к году значение выросло на 32%. Для сравнения: крупнейший экспортер баранины Австралия экспортировала за это время 574 тыс. тонн, Новая Зеландия — 384 тыс. тонн, Великобритания — 85 тыс. тонн. Основными покупателями российской баранины эксперт называет Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар: в 2023 году на них пришлось 66% поставок за рубеж. Дмитрий Краснов считает важными направлениями Иран и Азербайджан.

Заместитель гендиректора по маркетингу и продажам «Дамате» Дарья Лащенко говорит, что компания развивает экспортные поставки баранины. За 2024 год они выросли в четыре раза, до 500 тонн, основные поставки идут в Иран.

Конкурентоспособность российского мяса господин Краснов называет низкой. «Менее десятка российских пород удовлетворяют требованиям международных стандартов, а с сентября 2024 года импорт семени и эмбрионов жестко лицензируется — каждая партия требует отдельного заключения Минсельхоза, что удваивает цену племенного материала и замедляет обновление стада»,— поясняет он. Альбина Корягина сомневается, что развитие экспорта решит проблемы производителей баранины из-за низкой стоимости продукции и высоких логистических издержек.

Алжир, по мнению Дмитрия Краснова, нельзя считать ключевым направлением для поставок баранины из-за ограниченного спроса. Более значимыми он считает страны Персидского залива, импортирующие продукции МРС на $2,3–2,8 млрд в год. Госпожа Лащенко говорит, что сейчас усилия компании направлены на развитие поставок в Саудовскую Аравию и ОАЭ, но государства Северной Африки она также считает перспективными.

Александра Мерцалова, Владимир Лавицкий