Лавров: создание валюты БРИКС никогда не обсуждалось

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны БРИКС обсуждали повышение роли национальных валют и новую инвестиционную платформу, но не создание единой валюты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На пресс-конференции по итогу саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро Сергей Лавров напомнил, что с предложением создания единой валюты выступил в 2023 году президент Бразилии Лула да Силва. Предложение было закреплено в итоговой декларации саммита в Йоханнесбурге, однако, как отметил министр, вопрос был пересмотрен после того, как был проработан министрами финансов стран БРИКС.

По словам Сергея Лаврова, сейчас стороны работают над другими инициативами, которые помогут создать возможности для снижения зависимости от доллара и евро в мировой экономике. В частности, ведется работа над увеличением объемов расчетов в национальных валютах, а также над созданием единой инвестиционной платформы.

На вчерашнем заседании глав государств БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что рубля и валют дружественных стран в расчетах России с другими государствами БРИКС в 2024 году составила 90%.

На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин говорил, что новая инвестиционная платформа может стать «мощным инструментом поддержки» национальных экономик, а также обеспечить финансовыми ресурсами страны глобального Юга и Востока.

Саммит БРИКС прошел под председательством Бразилии 6-7 июля. Владимир Путин выступил по телемосту, очно Россию на встрече представлял министр иностранных дел.

Анастасия Домбицкая