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Лавров: создание валюты БРИКС никогда не обсуждалось

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны БРИКС обсуждали повышение роли национальных валют и новую инвестиционную платформу, но не создание единой валюты.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На пресс-конференции по итогу саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро Сергей Лавров напомнил, что с предложением создания единой валюты выступил в 2023 году президент Бразилии Лула да Силва. Предложение было закреплено в итоговой декларации саммита в Йоханнесбурге, однако, как отметил министр, вопрос был пересмотрен после того, как был проработан министрами финансов стран БРИКС.

По словам Сергея Лаврова, сейчас стороны работают над другими инициативами, которые помогут создать возможности для снижения зависимости от доллара и евро в мировой экономике. В частности, ведется работа над увеличением объемов расчетов в национальных валютах, а также над созданием единой инвестиционной платформы.

Пресс-конференция Лаврова на БРИКС: понимание по Украине, вывоз урана из Ирана

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На вчерашнем заседании глав государств БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что рубля и валют дружественных стран в расчетах России с другими государствами БРИКС в 2024 году составила 90%.

На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин говорил, что новая инвестиционная платформа может стать «мощным инструментом поддержки» национальных экономик, а также обеспечить финансовыми ресурсами страны глобального Юга и Востока.

О чем говорится в итоговой декларации саммита БРИКС

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Саммит БРИКС прошел под председательством Бразилии 6-7 июля. Владимир Путин выступил по телемосту, очно Россию на встрече представлял министр иностранных дел.

Анастасия Домбицкая

Фотогалерея

Натуральная дедолларизация

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Русские медведи предпочитают закусывать зеленью &lt;br> Москва. Чучело с долларом в зубах в холле пресс-центра «Московского комсомольца», 2004 год

Русские медведи предпочитают закусывать зеленью
Москва. Чучело с долларом в зубах в холле пресс-центра «Московского комсомольца», 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Топор судьбы&lt;br> Москва. Тень на полотенце, 2020 год

Топор судьбы
Москва. Тень на полотенце, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Время избавиться от всего лишнего&lt;br> Вашингтон, США. Кандидат в Сенат США Брайан Швейцер выбрасывает $47 тыс. в знак отказа от поддержки табачной промышленности, 1999 год

Время избавиться от всего лишнего
Вашингтон, США. Кандидат в Сенат США Брайан Швейцер выбрасывает $47 тыс. в знак отказа от поддержки табачной промышленности, 1999 год

Фото: George Lane / AP

В огне горит, в воде тонет&lt;br> Портленд, США. Протестующий сжигает стодолларовую купюру возле офиса Банка Америки, 2011 год

В огне горит, в воде тонет
Портленд, США. Протестующий сжигает стодолларовую купюру возле офиса Банка Америки, 2011 год

Фото: Don Ryan / AP

Оковы тяжкие падут&lt;br> Москва. Цепь лежит на купюре номиналом $1, 2019 год

Оковы тяжкие падут
Москва. Цепь лежит на купюре номиналом $1, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Станислав Тихомиров  /  купить фото

По данным ЦБ, в 2023 году в России выявили больше 1,1 тыс. фальшивых американских купюр&lt;br> Москва. Специалист Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления проверяет подлинность банкноты, 2019 год

По данным ЦБ, в 2023 году в России выявили больше 1,1 тыс. фальшивых американских купюр
Москва. Специалист Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления проверяет подлинность банкноты, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Под прикрытием&lt;br> Сиде, Турция. Отдыхающий на пляже, 2022 год

Под прикрытием
Сиде, Турция. Отдыхающий на пляже, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Доллар объединяет&lt;br>Франкфурт, Германия. Туалетная бумага из долларовых купюр, прикрепленная к экрану торгового терминала на немецкой фондовой бирже

Доллар объединяет
Франкфурт, Германия. Туалетная бумага из долларовых купюр, прикрепленная к экрану торгового терминала на немецкой фондовой бирже

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В таких стенах и пьется легче &lt;br> Гомер, США. Посетители одного из баров на Аляске с декором из долларов

В таких стенах и пьется легче
Гомер, США. Посетители одного из баров на Аляске с декором из долларов

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Дело — шляпа&lt;br> Тула. Акция против визита лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова (признан иностранным агентом) в Тулу, 2006 год

Дело — шляпа
Тула. Акция против визита лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова (признан иностранным агентом) в Тулу, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Где тонко, там и рвется&lt;br> Москва. Митинг сторонников КПРФ, 2002 год

Где тонко, там и рвется
Москва. Митинг сторонников КПРФ, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

В мягких лапах &lt;br> Москва. Черный кот с американской купюрой, 2020 год

В мягких лапах
Москва. Черный кот с американской купюрой, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Главное, чтобы костюмчик сидел&lt;br> Москва. Кампания движения «Наши» по дедолларизации страны, 2006 год

Главное, чтобы костюмчик сидел
Москва. Кампания движения «Наши» по дедолларизации страны, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Глас народа&lt;br> Минск, Белоруссия. Митинг у одного из западных посольств в поддержку внешней политики белорусского президента Александра Лукашенко

Глас народа
Минск, Белоруссия. Митинг у одного из западных посольств в поддержку внешней политики белорусского президента Александра Лукашенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Брушко  /  купить фото

Запретительные знаки&lt;br> Москва. Протест студентов Московского государственного лингвистического университета, 2003 год

Запретительные знаки
Москва. Протест студентов Московского государственного лингвистического университета, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Деньги на ветер&lt;br> Грозный. Финал республиканского конкурса красоты, 2006 год

Деньги на ветер
Грозный. Финал республиканского конкурса красоты, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Куда только не ступала нога человека&lt;br> Москва. Американские банкноты лежат в грязи, 2006 год

Куда только не ступала нога человека
Москва. Американские банкноты лежат в грязи, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков  /  купить фото

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Русские медведи предпочитают закусывать зеленью
Москва. Чучело с долларом в зубах в холле пресс-центра «Московского комсомольца», 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Топор судьбы
Москва. Тень на полотенце, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Время избавиться от всего лишнего
Вашингтон, США. Кандидат в Сенат США Брайан Швейцер выбрасывает $47 тыс. в знак отказа от поддержки табачной промышленности, 1999 год

Фото: George Lane / AP

В огне горит, в воде тонет
Портленд, США. Протестующий сжигает стодолларовую купюру возле офиса Банка Америки, 2011 год

Фото: Don Ryan / AP

Оковы тяжкие падут
Москва. Цепь лежит на купюре номиналом $1, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Станислав Тихомиров  /  купить фото

По данным ЦБ, в 2023 году в России выявили больше 1,1 тыс. фальшивых американских купюр
Москва. Специалист Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления проверяет подлинность банкноты, 2019 год

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Под прикрытием
Сиде, Турция. Отдыхающий на пляже, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Доллар объединяет
Франкфурт, Германия. Туалетная бумага из долларовых купюр, прикрепленная к экрану торгового терминала на немецкой фондовой бирже

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В таких стенах и пьется легче
Гомер, США. Посетители одного из баров на Аляске с декором из долларов

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Дело — шляпа
Тула. Акция против визита лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова (признан иностранным агентом) в Тулу, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Где тонко, там и рвется
Москва. Митинг сторонников КПРФ, 2002 год

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В мягких лапах
Москва. Черный кот с американской купюрой, 2020 год

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Главное, чтобы костюмчик сидел
Москва. Кампания движения «Наши» по дедолларизации страны, 2006 год

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Глас народа
Минск, Белоруссия. Митинг у одного из западных посольств в поддержку внешней политики белорусского президента Александра Лукашенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Брушко  /  купить фото

Запретительные знаки
Москва. Протест студентов Московского государственного лингвистического университета, 2003 год

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Деньги на ветер
Грозный. Финал республиканского конкурса красоты, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Куда только не ступала нога человека
Москва. Американские банкноты лежат в грязи, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков  /  купить фото

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