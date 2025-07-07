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Коммерсантъ FM
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Пресс-конференция Лаврова на БРИКС: понимание по Украине, вывоз урана из Ирана

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогу саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Он похвалил страны-участницы за понимание причин украинского кризиса, за единую оценку ударов США и Израиля по Ирану, а также отметил положительные моменты в расширении БРИКС. Главные заявления господина Лаврова — в подборке «Ъ».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Об Украине

  • Участники саммита БРИКС выступали во взвешенных, объективных позициях по украинскому конфликту. Среди них растет понимание первопричин этого кризиса.
  • Виновные в терактах на железных дорогах России не уйдут от ответственности. Такие удары давным-давно запрещены конвенциями.

Об Иране

  • Страны БРИКС были едины в оценке неприемлемости ударов США и Израиля по Ирану.
  • МАГАТЭ должно взять ответственность за публикуемые ими оценки состояния ядерной программы Ирана. Многие считают их двусмысленными.
  • Секретариат МАГАТЭ должен предоставить Ирану гарантии, что впредь будет исходить из своих полномочий и не допускать политизации работы.
  • Россия готова обеспечить для Ирана обогащение урана на достаточном для мирной ядерной программы уровне.
  • Россия готова вывозить излишки обогащенного урана из Ирана.
  • Россия готова способствовать сближению позиции сторон по ситуации вокруг Ирана.

О БРИКС

  • Расширение БРИКС никакой угрозы для объединения не представляет, его потенциал только начинает раскрываться, в то время как в НАТО растут разногласия и зреет «легкий бунт на корабле».
  • Создание валюты БРИКС никогда не обсуждалось.
  • Россия считает перспективными планы Индии на председательство БРИКС в 2026 году.

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