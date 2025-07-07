Пресс-конференция Лаврова на БРИКС: понимание по Украине, вывоз урана из Ирана

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогу саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Он похвалил страны-участницы за понимание причин украинского кризиса, за единую оценку ударов США и Израиля по Ирану, а также отметил положительные моменты в расширении БРИКС. Главные заявления господина Лаврова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Об Украине

Участники саммита БРИКС выступали во взвешенных, объективных позициях по украинскому конфликту. Среди них растет понимание первопричин этого кризиса.

Виновные в терактах на железных дорогах России не уйдут от ответственности. Такие удары давным-давно запрещены конвенциями.

Об Иране

Страны БРИКС были едины в оценке неприемлемости ударов США и Израиля по Ирану.

МАГАТЭ должно взять ответственность за публикуемые ими оценки состояния ядерной программы Ирана. Многие считают их двусмысленными.

Секретариат МАГАТЭ должен предоставить Ирану гарантии, что впредь будет исходить из своих полномочий и не допускать политизации работы.

Россия готова обеспечить для Ирана обогащение урана на достаточном для мирной ядерной программы уровне.

Россия готова вывозить излишки обогащенного урана из Ирана.

Россия готова способствовать сближению позиции сторон по ситуации вокруг Ирана.

О БРИКС