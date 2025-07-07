Пресс-конференция Лаврова на БРИКС: понимание по Украине, вывоз урана из Ирана
Глава МИД России Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогу саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Он похвалил страны-участницы за понимание причин украинского кризиса, за единую оценку ударов США и Израиля по Ирану, а также отметил положительные моменты в расширении БРИКС. Главные заявления господина Лаврова — в подборке «Ъ».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Об Украине
- Участники саммита БРИКС выступали во взвешенных, объективных позициях по украинскому конфликту. Среди них растет понимание первопричин этого кризиса.
- Виновные в терактах на железных дорогах России не уйдут от ответственности. Такие удары давным-давно запрещены конвенциями.
Об Иране
- Страны БРИКС были едины в оценке неприемлемости ударов США и Израиля по Ирану.
- МАГАТЭ должно взять ответственность за публикуемые ими оценки состояния ядерной программы Ирана. Многие считают их двусмысленными.
- Секретариат МАГАТЭ должен предоставить Ирану гарантии, что впредь будет исходить из своих полномочий и не допускать политизации работы.
- Россия готова обеспечить для Ирана обогащение урана на достаточном для мирной ядерной программы уровне.
- Россия готова вывозить излишки обогащенного урана из Ирана.
- Россия готова способствовать сближению позиции сторон по ситуации вокруг Ирана.
О БРИКС
- Расширение БРИКС никакой угрозы для объединения не представляет, его потенциал только начинает раскрываться, в то время как в НАТО растут разногласия и зреет «легкий бунт на корабле».
- Создание валюты БРИКС никогда не обсуждалось.
- Россия считает перспективными планы Индии на председательство БРИКС в 2026 году.