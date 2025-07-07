Лавров назвал объективной позицию участников саммита БРИКС по Украине

Россия считает, что все участники саммита БРИКС продемонстрировали «взвешенные», «объективные» позиции по украинскому конфликту. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи лидеров БРИКС в Рио-де-Жанейро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Все выступали во взвешенных, объективных позициях, проявляли растущее понимание первопричин этого кризиса»,— сказал министр.

Саммит БРИКС прошел под председательством Бразилии 6-7 июля. Президент России Владимир Путин выступил по телемосту, очно Россию на встрече представлял министр иностранных дел.

В декларации по итогам встречи участники сделали заявления об украинском, ирано-израильском и палестино-израильском конфликтах, призвали реформировать международные институты и выступили против гонки вооружений в космосе. В частности, сторонв выразили надежду, что текущие усилия по урегулированию конфликта на Украине приведут к мирной договоренности.

Анастасия Домбицкая