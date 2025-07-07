Испанцы переходят в предвыборный режим

В минувшие выходные две крупнейшие политические силы Испании — правящая Социалистическая рабочая партия и оппозиционная Народная — провели съезды, на которых переизбрали своих лидеров. Для первых это была возможность обсудить сценарии удержания власти на фоне коррупционных скандалов, вплотную подобравшихся к премьеру Педро Санчесу. Для вторых — заявка на досрочные выборы. При этом Народная партия четко дала понять: дверь для сотрудничества с крайне правыми теперь открыта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо на митинге против правительства Педро Санчеса

Фото: Isabel Infantes / Reuters Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо на митинге против правительства Педро Санчеса

Фото: Isabel Infantes / Reuters

За день до съезда испанских социалистов премьер-министр страны Педро Санчес, который последние недели пытается бороться с последствиями разрастающегося коррупционного скандала с участием его ближайших соратников, получил новый чувствительный удар. 5 июля испанский портал ElDiario опубликовал статью, в которой обвинил однопартийца премьера Франсиско Салазара в сексуальных домогательствах. С заявлениями против него выступили сразу несколько женщин-социалисток. Салазар готовился занять должность заместителя главы организационного секретариата партии — назначение должно было быть утверждено на съезде,— но в итоге за несколько часов до начала форума подал в отставку.

Это серьезно осложнило задачу Санчесу: премьер рассчитывал утвердить новый состав руководства партии, чтобы дистанцироваться от обвинений в коррупции. Теперь же ему придется доказывать, что новые лица действительно достойны доверия.

Тем не менее на съезде социалистам все же удалось продемонстрировать единство: Санчес почти единогласно был переизбран партийным лидером. Сам премьер принес извинения за своих соратников и подтвердил намерение баллотироваться на новый срок на выборах 2027 года. Возможность роспуска правительства и проведения досрочного голосования он отверг. «Капитан не уклоняется от ответственности, когда море штормит; он остается на месте, чтобы пережить шторм и направить судно в порт»,— сказал он.

Удастся ли Санчесу пережить шторм, остается под вопросом. Народная партия и правопопулисты из Vox неоднократно заявляли, что будут добиваться внеочередных выборов. Пока у них нет возможности провести такое решение через парламент страны (для вотума недоверия необходимо не менее 176 голосов, а у двух партий в совокупности их лишь 170). Но чем сильнее будет шторм, тем больше вероятность, что они приобретут новых союзников в стремлении потопить корабль социалистов.

Параллельный съезд Народной партии стал, по сути, стартом предвыборной кампании. Лидер «народников» Альберто Нуньес Фейхоо получил 99% поддержки и сразу обозначил контуры будущего правительства. «Есть только два варианта: Санчес или я. Других нет… Я хочу однопартийное правительство. Единственное коалиционное правительство не сработало»,— указал он на кабинет действующего премьера, в который входят маленькие региональные сепаратистские партии. Фейхоо заявил также о готовности работать с крайне правой Vox во главе с Сантьяго Абаскалем. «Это третья политическая сила в стране, ее избиратели заслуживают уважения, и я не собираюсь загонять их в угол»,— подчеркнул лидер Народной партии.

Между тем, по данным исследования El Pais, по итогам досрочных выборов однопартийное правительство маловероятно.

Народной партии не хватает поддержки, хотя ее рейтинг и выше, чем у социалистов. Наиболее реальный сценарий — коалиция с Vox и каталонскими сепаратистами из Junts per Catalunya (правда, у Vox и Junts есть свои разногласия). Газета напоминает, что на местном уровне Народная партия уже не первый год сотрудничает с Vox и что такой альянс во многом повлиял на ужесточение антимиграционной риторики в рядах «народников». Если союз с правыми выйдет на федеральный уровень, миграционный разворот станет частью общей повестки.

Намеки на это были и в речи Фейхоо. Несмотря на обещание «править из центра», по некоторым аспектам его выступление повторяло риторику крайне правых — это касалось, в частности, проблем налогообложения. С другой стороны, он пообещал сохранить социальную повестку, принятую правительством Санчеса. В завершение лидер «народников» предостерег сторонников от шапкозакидательских настроений: грядущие выборы, по его словам, «прогулкой в парке» не будут.

Вероника Вишнякова