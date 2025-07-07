Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Дагестане упразднено управление обеспечения деятельности госсекретаря

Управление по обеспечению деятельности Государственного секретаря республики Дагестан упразднено. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Госсекретарь Республики Дагестан Магомед-Султан Магомедов, как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», был освобожден от должности 1 июля 2025 года.

За несколько дней до этого силовики обыскали дом господина Магомедова и задержали его. На следующий день суд взыскал в доход государства нефтебазу, принадлежащую его семье.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все