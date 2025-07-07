Путин отправил в отставку министра транспорта Старовойта

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Романа Старовойта с поста министра транспорта. Документ датирован 7 июля. Он вступает в силу со дня подписания. Причина отставки не приводится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Старовойт

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Роман Старовойт

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Текст указа состоит из двух пунктов. В первом сообщается об освобождении господина Старовойста от должности, во втором — о времени вступления документа в силу. На сайте Кремля указ был опубликован в 09:15 мск. «Ъ» направил запрос в Минтранс.

На прошлой неделе господин Старовойт участвовал в совещании президента с правительством. Среди прочего он рассказывал о законопроекте об инфраструктурном сборе с авиакомпаний.

Госдума утвердила Романа Старовойта министром транспорта 14 мая 2024 года. До этого он с октября 2018 года руководил Курской областью. С 2012-го по 2018 годы возглавлял Росавтодор. Выпускник «школы губернаторов».