Старовойт: новый сбор с авиакомпаний не повлияет на стоимость билетов

Министр транспорта Роман Старовойт сообщил, что законопроект об инфраструктурном сборе с авиакомпаний может быть принят в весеннюю сессию. По его словам, новый сбор не приведет к значительному подорожанию авиабилетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Возможные сроки принятия документа Роман Старовойт озвучил на совещании президента с правительством. Он отметил, что механизм подразумевает введение сбора с авиаперевозчиков для финансирования реконструкции аэропортов. Взиматься инфраструктурный сбор будет только в аэропортах, которые подлежат реконструкции.

Соответствующий законопроект Минтранс подготовил в марте. Госдума приняла его в первом чтении. Введение сбора с авиакомпаний ожидается с 1 сентября 2025 года.