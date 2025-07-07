В баррелях тонет спрос

Экспорт российской нефти по морю в июне сократился до минимума за четыре месяца, хотя и остался на уровне, близком к среднему с начала года. Аналитики связывают динамику с техническим обслуживанием НПЗ в Китае и стремлением Индии диверсифицировать закупки. В июле—августе экспорт сырья из РФ будет замедляться из-за сезонного внутреннего роста спроса на нефтепродукты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Морской экспорт нефти из РФ в июне сократился на 6,5% по отношению к маю, до 3,43 млн баррелей в сутки (б/с), что стало самым низким уровнем за четыре месяца, по данным S&P Global Commodities at Sea (CAS). Как указывают аналитики, показатель остается близким к среднему объему месячных поставок с начала года. В мае морские отгрузки нефти из РФ достигли семимесячного максимума в 3,67 млн б/с.

Июньский показатель, по данным CAS, объясняется сокращением поставок в Китай и Индию — основным покупателям российской нефти. Морской экспорт сырья из РФ в Китай в прошлом месяцев снизился на 15%, до 977 тыс. б/с. Только поставки сорта ВСТО из порта Козьмино в КНР снизились на 3,7%, до 728 тыс. б/с.

Как указывают аналитики CAS, все большее число независимых НПЗ в КНР проходят плановое техническое обслуживание в июне и июле, что ограничивает спрос на все российские сорта нефти. Снижение поставок ВСТО, по их данным, может объясняться намерением переработчика Dalian West Pacific Petrochemical Corp. (WEPEC; принадлежит PetroChina) увеличить объемы потребления нефти этого сорта, поставляемой по приграничному трубопроводу, поскольку такое сырье дешевле, чем перевозимое морем. Аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ) в своих обзорах указывали, что в работе терминала Козьмино в июне был технический перерыв, что привело к падению загрузки на третьей неделе месяца почти в 2,5 раза.

Экспорт нефти из РФ в Индию по морю, по данным CAS, в июне сократился примерно на 1,2%, до 1,66 млн б/c. Аналитики считают, что Индия может продемонстрировать более высокий спрос на американскую нефть, поскольку Нью-Дели стремится диверсифицировать свои источники поставок и сократить торговый дефицит с Вашингтоном.

Как следует из материалов ЦЦИ, загрузка портов РФ российской нефтью сокращалась со второй недели июня. По итогам 8–15 июня показатель снизился на 7,8% неделя к неделе, до 426 тыс. тонн в сутки. В период 16–22 июня загрузка сократилась на 1,9%, до 418 тыс. тонн в сутки, 23–29 июня — на 1,5%, до 411 тыс. тонн в сутки.

В условиях конфликта между Израилем и Ираном цена Urals в июне в моменте превышала $60 за баррель — ценовой потолок, установленный странами G7. Как указывали аналитики ЦЦИ, в связи с этим снизилось число доступных танкеров, а оставшиеся западные судовладельцы повысили стоимость перевозок. Со снижением рисков эскалации ситуации на Ближнем Востоке Urals подешевела до уровня ниже $60 за баррель. Это способствовало возвращению европейских перевозчиков и падению ставок фрахта, отмечается в обзоре ЦЦИ.

По данным S&P Global, в мае танкеры, связанные со странами G7, перевезли 19,1% российской нефти. В апреле их доля была 35,9%. Некоторые судоходные компании изменили маршруты своих судов из-за юридических сложностей после санкций ЕС против 189 танкеров, указывают в S&P Global со ссылкой на участника рынка.

В ЦЦИ отмечают, что, несмотря на рост спроса на нефть Urals из-за падения ее стоимости ниже ценового потолка, экспорт российского сырья в июле—августе будет традиционно замедляться. Сезонный рост спроса на нефтепродукты в России потребует оставить больше нефти на переработку вместо экспорта, поясняют аналитики.

Морской экспорт нефтепродуктов из РФ в июне, по данным CAS, увеличился относительно мая на 7,14%, почти до 2,4 млн б/c. В частности, на 11,24%, до 910 тыс. б/c, увеличились морские поставки мазута благодаря высокому сезонному спросу со стороны электростанций Ближнего Востока, указывают аналитики. Морской экспорт бензина в июне, согласно ЦЦИ, подскочил в 3,3 раза к маю и на 61% год к году после ремонтов НПЗ и накопления запасов месяцем ранее (см. “Ъ” от 4 июля).

Анатолий Костырев, Ольга Семеновых