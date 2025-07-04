Бензин уплыл на экспорт

Производители бензина нарастили морской экспорт топлива в июне в 3,3 раза к маю и на 61% год к году. Основными покупателями стали Египет и Турция. Аналитики считают всплеск поставок локальным явлением, связанным с ремонтом НПЗ и накоплением запасов в мае, и не ожидают роста экспорта в июле и августе. Тем не менее маржа независимых АЗС снова стала отрицательной из-за роста оптовых цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Морской экспорт автомобильного бензина из РФ в июне вырос в 3,3 раза по сравнению с маем, до 432 тыс. тонн, говорится в отчете Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Год к году отгрузки топлива увеличились на 61%. Показатель стал максимальным с января, когда было экспортировано около 650 тыс. тонн бензина, следует из данных ЦЦИ.

Ключевыми направлениями поставок стали Египет, куда было отправлено 130 тыс. тонн, и Турция с объемом 129 тыс. тонн. Обе страны увеличили закупки в июне в два раза относительно предыдущего месяца, обеспечив 31% и 30% всего экспорта из РФ соответственно.

Аналитик ЦЦИ Давид Мартиросян отмечает, что в первой половине 2025 года Египет ежемесячно импортировал около 7–10% от общего объема российских светлых нефтепродуктов. Доля Турции каждый месяц превышала 20%, добавляет он. На этом фоне, по данным ЦЦИ, ставки фрахта по маршруту Черное море—Турция выросли в июне на 8% относительно мая, до $31,6 за тонну.

В ЦЦИ обращают внимание, что в июне удвоился объем перевалки российского бензина с судна на судно (STS) по сравнению с маем. Аналитики считают, что популярность такого способа транспортировки будет расти, поскольку российские перевозчики стараются избегать повторного использования одного танкера из-за риска введения санкций. По данным ЦЦИ, в первом полугодии только 5% судов, задействованных в перевозке бензина, использовались повторно.

Экспорт бензина из РФ активизировался на фоне заметного роста оптовых цен на внутреннем рынке. Котировки на АИ-95 и АИ-92 на Петербургской бирже растут с 25 июня, увеличившись с тех пор на 6,69% и 4,56% соответственно (см. “Ъ” от 2 июля). Но, по словам участников рынка, рост экспорта оказывает несущественное влияние на внутреннее предложение: объемы вывоза топлива пятого экологического класса, разрешенного к продаже в РФ, занимают небольшую долю от производства и регулируются рекомендациями Минэнерго.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко указывает, что на месячные объемы экспортных поставок влияют погодные и технические факторы, а если учитывать совокупные отгрузки, в том числе железнодорожные, то показатель окажется ниже прошлогоднего. По его словам, влияние экспорта на внутренний рынок зависит от сезона. Так, продолжает он, зимой объемы поставок за рубеж могут достигать 700 тыс. тонн в месяц, а летом — снижаться до 50 тыс. тонн в месяц в связи с сезонными ремонтами НПЗ и ростом спроса.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что июньское увеличение экспорта было локальным явлением, связанным с ремонтом НПЗ и формированием запасов в мае. При этом, добавляет он, ограничения на рост розничных цен стимулируют нефтекомпании увеличивать экспорт, поскольку на мировом рынке выше доходность. По данным ЦЦИ, на конец июня АИ-92 в Северо-Западной Европе с учетом стоимости фрахта и страхования (CIF NWE) стоил $644,8 за тонну, АИ-95 на средиземноморском рынке (CIF MED) — $711 за тонну. Но, по словам господина Юшкова, тенденция на увеличение экспорта бензина в ближайшее время не сохранится. Он поясняет, что около 90% произведенного топлива потребляется внутри страны, а на июль—август обычно приходится пик внутреннего спроса, что также ограничивает возможности для роста отгрузок.

Сейчас экспорт бензина разрешен производителям, выпускающим более 1 млн тонн в год, а для трейдеров, нефтебаз и НПЗ меньшей мощности запрет сохраняется в силе. Пока такой режим установлен до 31 августа. На еженедельном заседании биржевого комитета ФАС в конце июня рассматривался вопрос о введении полного запрета на экспорт бензина из РФ до конца октября 2025 года. Но вице-премьер Александр Новак отмечал, что правительство рассматривает только продление действующих ограничений на сентябрь—октябрь.

Согласно обзору ЦЦИ, в начале лета финансовое положение независимых АЗС ухудшилось, в том числе из-за роста оптовых цен. В ЦЦИ отмечают, что летний период традиционно сопровождается снижением доходности независимых АЗС: оптовые котировки растут, тогда как розничные остаются почти неизменными из-за регуляций со стороны ФАС. По словам участников рынка, маржа на АЗС, с учетом эксплуатационных затрат, сейчас находится на отрицательном уровне. В этих условиях, отмечают они, независимые АЗС, вероятнее всего, будут вынуждены повышать цены на бензин.

Ольга Семеновых