Нефть получила прибавку

Страны ОПЕК+, включая РФ, в августе могут на 80% выполнить план по возвращению на рынок 2,5 млн баррелей в сутки, что изначально планировалось сделать к осени 2026 года. Альянс увеличивает добычу ускоренными темпами в связи с высоким сезонным спросом, стремясь вернуть долю рынка. Основные риски для котировок увеличение предложения создаст в конце года, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Восемь стран ОПЕК+ увеличат совокупную добычу нефти в августе на 548 тыс. баррелей в сутки (б/с) с требуемого июльского уровня, что эквивалентно четырем ежемесячным надбавкам, сообщил альянс. По новому плану квота РФ в августе повышена до 9,34 млн б/с, Саудовской Аравии — до 9,75 млн б/с, ОАЭ — до 3,72 млн б/с. В цифрах не учитываются программы компенсации перепроизводства.

С мая страны ОПЕК+ увеличивали добычу на 411 тыс. б/c в месяц. В заявлении альянса сказано, что решение об увеличении производства в августе принято в связи с устойчивыми перспективами мировой экономики и рыночными показателями, отраженными в низких запасах нефти. На эти факторы указали и в правительстве РФ. В сообщении ОПЕК+ говорится, что мера предоставит странам-участницам возможность ускорить выплату компенсации перепроизводства. Постепенные увеличения могут быть приостановлены или отменены в зависимости от рыночных условий, напоминает альянс.

Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин считает решение ОПЕК+ об увеличении нефтедобычи оправданным с связи с сезонным роста спроса в середине года.

По его словам, альянс последовательно реализует план возвращения на рынок 2,5 млн б/с к осени 2026 года. В августе, по его оценкам, увеличение добычи составит около 80% от этого объема, а установленная квота почти совпадает с тем уровнем, который ранее был намечен на май 2026 года. При этом, добавляет господин Бахтин, с учетом планов по компенсации перепроизводства фактическая добыча в августе окажется на 0,5 млн б/с ниже квотируемого уровня, но начиная с октября размер компенсации будет постепенно сокращаться. В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) ждут, что в августе ОПЕК+ объявит о полном отказе от оставшихся объемов добровольных ограничений.

По мнению управляющего партнера NEFT Research Сергея Фролова, влияние нового решения альянса на котировки будет ограниченным, поскольку спрос сохраняется на устойчивом уровне, несмотря на признаки стагнации в экономике ЕС и замедление темпов роста в Китае. В то же время, добавляет аналитик, если рынок не сможет «переварить» дополнительный объем поставок или цены опустятся ниже комфортного уровня для ключевых участников сделки, то принятое решение может быть оперативно пересмотрено.

Кирилл Бахтин допускает, что в сентябре может быть реализован заключительный этап повышения официальных квот на 0,55 млн б/с, что позволит досрочно завершить фазу восстановления добычи. После этого странам альянса останется только закрыть перепроизводство, накопленное ранее, добавляет аналитик. По его мнению, фундаментальных проблем на нефтяном рынке до сентября не ожидается, учитывая сезонно высокий спрос, а основные риски снижения котировок приходятся на четвертый квартал этого года.

В ЦЦИ считают, что ускоренный отказ от добровольных ограничений прямо свидетельствует о желании Саудовской Аравии и других стран бороться с США за долю на рынке, которую они потеряли.

Кирилл Бахтин отмечает, что альянс сохраняет позицию на глобальном рынке за счет более низких издержек по сравнению с американскими производителями. Если альянс не добавит нефти на рынок, его перехватят конкуренты, добавляет начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст», Олег Абелев. Но, по его словам, производители сланцевой нефти могут ответить попыткой увеличения добычи, усиливая переизбыток предложения. А для РФ вероятное снижение цен, продолжает аналитик, может быть наиболее ощутимо из-за дисконтов на Urals.

Кирилл Бахтин говорит, что БКС сохраняет прогноз по незначительному снижению нефтедобычи с газовым конденсатом в РФ на 1% в годовом выражении, до 513 млн тонн. По его словам, снижение связано с высокой базой первой половины 2024 года и фактом перепроизводства в рамках сделки ОПЕК+.

Ольга Семеновых