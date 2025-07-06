В камеру с передовой

В Дагестане арестован глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев. Ему инкриминируется особо крупное мошенничество при строительстве водопровода для снабжения сел на сумму около 60 млн руб. Как только чиновником заинтересовались правоохранители, его вернули в республику из района боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев

Фото: Администрация Карабудахкентского района Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев

Фото: Администрация Карабудахкентского района

Как рассказал “Ъ” источник в правоохранительных органах, прежде чем предстать перед судом, Махмуд Амиралиев был возвращен в республику из зоны специальной военной операции. В середине июня председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев сообщал, что глава Карабудахкентского района подписал контракт с Министерством обороны России и был отправлен на СВО в Запорожскую область. Однако за несколько дней до этого, по данным источника “Ъ”, Махмуд Амиралиев был вызван к следователю, который предъявил ему постановление о привлечении чиновника к уголовной ответственности.

Глава района обвиняется Следственным комитетом РФ в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие направило в Советский райсуд Махачкалы ходатайство об избрании чиновнику меры пресечения в виде содержания под стражей. Аргументы в таких случаях, как правило, бывают стандартными: оставаясь на свободе, фигурант может скрыться, уничтожить улики или каким-либо иным способом помешать расследованию.

Согласно поступившим в суд материалам, глава района предложил гендиректору НПО «Югстройсервис» заключить контракт на выполнение работ по строительству водопровода для сел Губден и Гурбуки с компанией «Абукъ». Условием при этом был 20-процентный откат чиновнику от цены подряда.

За период с сентября 2019 до конца 2020 года, говорится в деле, по мере перечисления денежных средств по контракту Махмуд Амиралиев, гендиректор «Югстройсервиса» и их сообщники, имена которых следствию еще предстоит установить, похитили около 57 млн руб.

По решению суда Махмуд Амиралиев отправлен в СИЗО до 2 сентября, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана.

По данным СМИ, Махмуд Амиралиев якобы является родственником Магомед-Султана Магомедова. Последний был уволен с должности госсекретаря Дагестана, которую он занимал с 2021 года, неделю назад. 25 июня госсекретарь был задержан по уголовному делу, связанному с хищениями. Уже 26 июня задержанного отпустили под подписку о невыезде. В тот же день Советский райсуд Махачкалы удовлетворил антикоррупционный иск заместителя генпрокурора к Магомед-Султану Магомедову и другим лицам об обращении в доход государства имущества, полученного в результате коррупционных нарушений. Речь шла об объектах бывшего госпредприятия «Дагнефтепродукт» — единственного оператора по перевалке нефти, поступающей в морской торговый порт Махачкалы.

Юлия Рыбина, Махачкала