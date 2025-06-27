Нефть вырвалась на волю

Задержанного 25 июня госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, предположительно, отпустили под подписку о невыезде. Сейчас он находится в республике. Суд изъял в пользу государства нефтеперерабатывающий завод ООО «Дагестаннефтепродукт» (преобразованный в ООО «Каспетролсервис»), который принадлежал чиновнику, а также его детям и родственникам. Исковые требования прокуратуры госсекретарь республики полностью признал и не оспаривал обстоятельства дела в суде.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как установил суд, получив полный пакет акций, Магомед-Султан Магомедов начал легализацию прав на активы бывшего госпредприятия путем их дробления

Фото: Администрация Кумторкалинского района Как установил суд, получив полный пакет акций, Магомед-Султан Магомедов начал легализацию прав на активы бывшего госпредприятия путем их дробления

Фото: Администрация Кумторкалинского района

Вечером 26 июня федеральные СМИ, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщили о том, что задержанный накануне госсекретарь Республики Дагестан Магомед-Султан Магомедов находится под подпиской о невыезде. Однако официально эту информацию никто из силовых ведомств не подтверждает.

По данным информагентств, правоохранители арестовали госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова по подозрению в хищениях утром 25 июня. Следственные мероприятия прошли по десяткам адресов в Махачкале, Москве и Санкт-Петербурге. Обыскивали дом чиновника, кабинет в администрации республики, квартиры родственников и коллег. Жену и дочерей господина Магомедова также обыскали, а сына — депутата Народного собрания Дагестана Магомеда Магомедова — допросили, сообщают СМИ.

Дело касается хищений при приватизации ОАО «Дагнефтепродукт» и деятельности компании «МСБ-Холдинг». Как пояснил «Ъ-Кавказ» источник в правоохранительных органах региона, уголовное дело возбуждено сотрудниками МВД России по Дагестану. «Сейчас Магомед-Султан Магомедов находится в Дагестане, в Москву его не увозили»,— добавил источник, не подтвердив и не опровергнув информацию о замене госсекретарю содержание под стражей на подписку о невыезде.

Администрация главы Дагестана Сергея Меликова сообщила в Telegram, что проводимая силовыми структурами работа осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством.

«Руководство республики находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами для обеспечения законности и порядка в регионе. Следственным органам оказывается всесторонняя помощь в проведении объективных расследований», — говорится в сообщении.

Магомед-Султан Магомедов родился 7 июля 1955 года в Махачкале. В 1986 году окончил Дагестанский государственный университет по специальности «история». Является кандидатом экономических наук. Возглавлял «Дагнефтепродукт» с 1991 по 2010 годы. Госпредприятие приватизировали в 2005 году, он остался руководителем еще на пять лет. На базе купленной компании создали «Каспетролсервис», который теперь входит в «МСБ-Холдинг». Учредителями «МСБ-Холдинга» числятся сын Магомед и три дочери задержанного. Магомед Магомедов также владеет долей в «Дагнотехе» — заводе, перерабатывающем 97% нефти в регионе. Магомед-Султан Магомедов является членом «Единой России». В 2010–2013 годах он занимал пост председателя Народного собрания Республики Дагестан. С 2013-го — депутат Народного собрания. В 2021 году главой Дагестана Сергеем Меликовым назначен на пост Государственного секретаря республики. Курирует межведомственное взаимодействие и вопросы нацполитики. В 1991 году сформировал футбольный клуб «Анжи». В 2008-м продал половину клуба за 53 млн руб. Награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан», медалью «За трудовую доблесть».

Спустя всего сутки после задержания, 26 июня, Советский районный суд Махачкалы удовлетворил антикоррупционный иск заместителя генерального прокурора к Магомед-Султану Магомедову и другим лицам об обращении в доход государства имущества, полученного в результате коррупционных нарушений. Как сообщает пресс-служба суда, в Дагестане действовало государственное объединение «Дагнефтепродукт» — единственный оператор по перевалке нефти в морском торговом порту Махачкала. В имущественный комплекс предприятия входили 67 земельных участков и свыше 360 зданий, строений и сооружений, включая трубопроводы, АЗС и резервуары.

Надзорное ведомство указало, что Магомед-Султан Магомедов использовал связи и служебное положение для преобразования объединения в ОАО «Дагнефтепродукт» в 2005 году через Министерство имущественных отношений республики. При этом господин Магомедов знал, что предприятие относится к федеральной собственности, а власти Дагестана не имеют права распоряжаться этим имуществом.

Располагая служебной информацией о предстоящих торгах по продаже 100% акций общества, господин Магомедов создал ООО «Дагестаннефтепродукт» и обеспечил его победу на аукционе, говорится в сообщении суда. Однако денежные средства за ценные бумаги в бюджет не поступили.

Как установил суд, получив полный пакет акций, Магомед-Султан Магомедов начал легализацию прав на активы бывшего госпредприятия путем их дробления, преобразования и передачи подконтрольным структурам. ООО «Дагестаннефтепродукт» переименовали в ООО «МСБ Холдинг», учредителями которого с 2020 года стали родственники и дети ответчика.

«Процедура легализации незаконно выведенного из федеральной казны имущества завершилась в 2021 году преобразованием ОАО «Дагнефтепродукт» в ООО «Каспетролсервис». На базе бывшего госпредприятия создали новые организации, включая нефтеперерабатывающие заводы ООО «Дагестанские новые технологии», ООО «Транс Тек» и ООО «Нефтепродуктснаб»», — говорится в решении районного суда.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «МСБ Холдинг» зарегистрировано в 2004 году в Махачкале. Основной вид деятельности — оптовая торговля моторным топливом. Бенефициар — Магомед Магомедов. Уставный капитал — 335,8 млн руб. Прибыль общества за 2024 год составила 4,8 млн руб. ООО «Каспетролсервис» зарегистрировано в 2005 году в Махачкале. Головная компания — ООО «МСБ Холдинг». Основной вид деятельности — оптовая торговля моторным топливом. Учредитель — Магомед-Султан Магомедов. Уставный капитал — 313,6 млн руб. Выручка общества за 2024 год составила 770 млн руб., прибыль — 72,1 млн руб.

Генпрокуратура потребовала обратить в доход России доли ответчиков в уставных капиталах указанных компаний, а также зарегистрированное на них имущество. Суд применил обеспечительные меры в виде ареста активов.

На заседании все ответчики, включая Магомед-Султан Магомедова, его родственников и представителей ООО «МСБ Холдинг», ООО «Транс Тек», полностью признали исковые требования прокуратуры и не оспаривали изложенные обстоятельства.

Тат Гаспарян