Главные новости за неделю 30 июня – 6 июля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Генеральное консульство Израиля в Петербурге возобновило работу 30 июня. В связи с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке консульские услуги не оказывали в городе на Неве с 16 июня. О ситуации вокруг Генконсульства «Ъ-СПб» рассказывал отдельно.

Действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Санкт-Петербургским институтом внешнеэкономических связей, экономики и права было прекращено по решению Рособрнадзора. Ведомство опубликовало сообщение на сайте. Частный вуз был основан в 1994 году межрегиональной общественной организацией «Общество «Знание», он работал по адресу Литейный проспект, 42.

Петербургский аэропорт Пулково ввел плату за посещение зон для перекуров. За один поход теперь нужно заплатить 500 рублей. Также комната будет три раза в сутки закрываться на технический перерыв. В аэропорту подчеркнули, что воздушные гавани не обязаны предоставлять бесплатные места для курения, а их содержание требует затрат на уборку и обслуживание. В ответ на это депутат Госдумы Сергей Боярский попросил ФАС проверить Пулково.

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг вошел в совет директоров московского «Динамо». Он будет заниматься развитием детско-юношеского и молодежного хоккея, привлечением инвестиций и созданием инфраструктуры. По словам господина Ротенберга, он вместе с коллективом постарается «выстроить эффективную систему подготовки резерва и создать передовые условия для команды».

Проект строительства этапа 4.1 Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Планируемый участок пройдет от транспортного узла на пересечении с Глухоозерским шоссе по левому направлению и от улицы 2-й Луч по правому направлению, далее вдоль северного ж/д полукольца до транспортной развязки на пересечении с Союзным проспектом.

Бизнесмен и глава «Азербайджанской национально-культурной автономии» (АНКА) Вагиф Мамишев сообщил «Ъ-СПб», что ему не поступали жалобы от представителей местной диаспоры на действия правоохранительных органов в Петербурге. По словам господина Мамишева, в городе на Неве и вообще на Северо-Западе все спокойно. После беседы с губернатором Петербурга Александром Бегловым он подчеркнул, что конфликт между Москвой и Баку является межгосударственным делом.

Тем временем по подозрению в многомиллионном мошенничестве со строительством в Петербурге задержали уроженца Азербайджана. В полиции полагают, что общий ущерб превышает 46 млн рублей. Фигурантом стал 32-летний гендиректор строительной компании. Бизнесмен действовал под предлогом привлечения инвестиций в строительство жилья и его сдачу в аренду вводил партнеров в заблуждение и завладевал их денежными средствами. Из-за обмана пострадали три петербуржца.

Подготовка к Главному военно-морскому параду в Петербурге ко Дню ВМФ была остановлена в связи с мерами безопасности, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на ряд источников. По данным издания, прекращены тренировки пеших расчетов, которые традиционно завершают мероприятия на Сенатской площади. Концерт на Дворцовой площади и возложение цветов официальными лицами в этом году остаются в силе.

Петербургский «Зенит» объявил о переходе аргентинского защитника Романа Веги из «Аргентинос Хуниорс». Контракт с 21-летним игроком рассчитан на 5 лет. Он будет выступать за сине-бело-голубых под 66-м номером. Клуб с берегов Невы пожелал господину Веге покорить новые вершины вместе с командой. В ответ аргентинец пообещал выполнить поставленные перед ним цели.

Пивоваренный завод «Балтика — Санкт-Петербург» возглавил Максим Белов. Среди его обязанностей — развитие подразделения в регионе и организация бизнес-процессов для повышения эффективности производства, сообщили в пресс-службе компании. Господин Белов уже отработал в пивоваренной отрасли 20 лет. Прежде он сделал свою карьеру в компании «ОПХ». Управленец ранее руководил заводами в Екатеринбурге и Северной столице.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об утверждении проекта планировки для «оранжевой» ветки метро. Документ опубликовали 4 июля. Речь идет о выходах со станции «Театральная», из-за которых долгое время не утихали споры. Судя по приложенным схемам, в итоговом варианте остались два выхода, которые расположатся на месте Дома быта (пересечение Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов) и на месте АЗС «Роснефти» в Театральном сквере.

Бушевавший в Петербурге днем 4 июля шторм повалил несколько деревьев в парке Победы, Сосновке, на Наличной улице и улице Аккуратова. На Невском проспекте, Миргородской улице и Почтамтском переулке на проезжую часть упали дорожные знаки и металлические конструкции. Из-за подъема воды выше 180 см затопило парк Дубки в Сестрорецке, проезжие части в Репино и Солнечном стали каналами, как и набережная реки Смоленки. От стихии пострадали пять человек. Последствия шторма — в фотогалерее «Ъ-СПб».

За выходные, 5-6 июля, на территории Ленобласти семь раз вводили режим воздушной опасности из-за угрозы атак беспилотников. В связи с этим неоднократно прерывалась работа петербургского аэропорта Пулково. На фоне происходящего было усилено ж/д сообщение между Петербургом и Москвой. В общей сложности за двое суток в Пулково было задержано и отменено около сотни авиарейсов.