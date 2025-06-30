Генконсульство Израиля в Петербурге возобновило работу в обычном режиме

Генеральное консульство Израиля в Петербурге возобновило работу 30 июня, сообщает официальный Telegram-канал представительства. В связи с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке консульские услуги не оказывали с 16 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Росавиация в связи с ирано-израильским конфликтом запретила полеты в ряд стран для обеспечения безопасности. Документ действовал до 26 июня. Из-за боевых действий тысячи туристов застряли в аэропортах ОАЭ и Шри-Ланки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что авиакомпания Red Wings возобновит перелеты из Петербурга в Тель-Авив со 2 июля. Рейсы, как и прежде будут выполняться по средам и воскресеньям. Билеты на текущий момент можно приобрести по стоимости от 30 тыс. рублей.

Андрей Маркелов