Директором завода «Балтика» в Петербурге назначен Максим Белов

Пивоваренный завод «Балтика-Санкт-Петербург» возглавил Максим Белов. Среди его обязанностей развитие подразделения в регионе и организация бизнес-процессов для повышения эффективности производства, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Белов уже отработал в пивоваренной отрасли 20 лет. Прежде он сделал свою карьеру в компании «ОПХ». Управленец ранее руководил заводами в Екатеринбурге и Северной столице, а также отвечал за внедрение программы повышения эффективности и организационного развития.

В «Балтике» Максим Белов до назначения занимал кресло директора по развитию производства и цепи поставок программы малого пивоварения. Он отметил, что после его назначения завод будет стремиться «разрабатывать и применять инновационные решения для устойчивого роста показателей производственной площадки».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пивоваренная компания «Балтика» анонсировала перезапуск номерной линейки.

Татьяна Титаева