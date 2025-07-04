Минус дом быта и заправка: Беглов утвердил выходы со станции метро «Театральная»

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об утверждении проекта планировки для «оранжевой» ветки метро. Документ опубликовали 4 июля. Речь идет о многострадальных выходах со станции «Театральная», из-за которых не утихали споры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Портал Citywalls Фото: Портал Citywalls

Судя по приложенным схемам, в итоговом варианте остались два выхода, которые расположатся на месте дома быта (пересечение Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов) и на месте АЗС «Роснефти» в Театральном сквере.

Во время общественных обсуждений владельцы дома быта и заправки высказывались против изъятия земельных участков и сноса объектов, учитывая их социальную значимость для населения района.

В ответ комиссия заявила, что обе локации сочтены максимально эффективными и выбраны из восьми вариантов. Следом их внесли в Генплан.

Подробнее о споре владельцев дома быта со Смольным читайте в материале «Ъ-СПб» «Услуга за "Услугой"».

Андрей Маркелов