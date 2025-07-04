Ветер валит деревья и дорожные знаки: в Петербурге бушует шторм

Бушующий в Санкт-Петербурге шторм валит деревья. Одно из них в Приморском парке Победы наблюдал корреспондент «Ъ-СПб». На Миргородской улице в Центральном районе обнаружен упавший на проезжую часть дорожный знак. Также о поваленных стволах и конструкциях днем 4 июля сообщают пользователи соцсетей.

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Тем временем, аварийные службы города перешли на усиленный режим работы из-за непогоды. В частности, на круглосуточное дежурство переведены 116 оперативных бригад ПАО «Россети Ленэнерго», для устранения нарушений на линиях наружного освещения и для оперативного реагирования во всех районах Петербурга дежурят 54 бригады СПб ГБУ «Ленсвет» и 73 спецбригады ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Из-за подъема уровня воды в Финском заливе, Неве и каналах Петербурга, вызванного штормовым ветром, на набережных города и прилегающих к ним территориях, а также в прибрежных районах могут образовываться временные скопления воды, предупредили в Смольном. В дальнейшем избыточная вода должна уйти в канализацию, уточнили в «Водоканале».

«Ъ-СПб» писал, что «желтый» уровень погодной опасности в Петербурге продлен до 5 июля. Порывы западного, юго-западного ветра могут достигать 15-20 м/с, а в прибрежных районах — 24 м/с.

Уровень воды в Финском заливе с внешней стороны Комплекса защитных сооружений превысил 180 см. Затворы петербургской дамбы закрыли. Ранее в Петербурге впервые за 160 лет спрогнозировали июльское наводнение.

Андрей Цедрик