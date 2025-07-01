Воздух пока бесплатный: в Пулково ввели плату за посещение зон для курения

Петербургский аэропорт Пулково ввел плату за посещение зон для перекуров, сообщает 78.ru. За один поход теперь нужно заплатить 500 рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Также комната будет три раза в сутки закрываться на технический перерыв: с 6:00 до 6:45, с 15:00 до 15:45 и с 23:45 до 00:30. Попасть в курилку будет нельзя.

В аэропорту подчеркнули, что воздушные гавани не обязаны предоставлять бесплатные места для курения, а их содержание требует затрат на уборку и обслуживание.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Пулково проверят на ценообразование товаров и услуг. В частности, сотрудники ФАС уделят внимание стоимости продуктов и питьевой воды.

Андрей Маркелов