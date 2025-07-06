Между Петербургом и Москвой усилили ж/д сообщение, в Пулково задержаны 22 рейса

Днем 6 июля петербурский аэропорт Пулково вновь работает в штатном режиме. На воскресенье запланирован 571 рейс, из них 100 — международных, сообщили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

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На данный момент в Пулково на срок более четырех часов остаются задержанными 22 рейса. Еще один борт ожидается с запасного аэродрома, уточнили в ВВСС.

В петербургском аэропорту работает единый оперативный штаб с представителями воздушной гавани и авиакомпаний для стабилизации расписания.

Тем временем между Петербургом и Москвой из-за массовых задержек рейсов усилили ж/д сообщение. Как уточнили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в связи с резким увеличением пассажиропотока было увеличено количество вагонов в высокоскоростных поездах «Сапсан»: на 6 июля № 777, №767, №780, на 7 июля №755 и №774. При этом вокзалы Москвы и Санкт-Петербурга также работают в штатном режиме, отметили в ОЖД.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за минувшие сутки в Ленобласти пять раз объявляли угрозу атаки беспилотников. Из-за этого в Пулково несколько раз вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Было задержано и отменено несколько десятков авиарейсов.

Андрей Цедрик