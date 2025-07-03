Мошенничеству добавили внешнеполитический контекст

В Санкт-Петербурге был арестован гендиректор строительной компании Amurov Group Марк Амуров, которого называют уроженцем Азербайджана. Следствие полагает, что бизнесмен замешан в серии мошенничеств на сумму в десятки миллионов. Задержание предпринимателя совпало с осложнением дипломатической обстановки между Москвой и Баку. Однако глава местной национальной диаспоры уверен, что эти события не имеют никакой связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В материалах дела говорится, что господин Амуров вместе с неустановленными на данный момент сообщниками якобы уговаривал жертв вложится в их дело и в последующем на этом неплохо обогатиться

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области В материалах дела говорится, что господин Амуров вместе с неустановленными на данный момент сообщниками якобы уговаривал жертв вложится в их дело и в последующем на этом неплохо обогатиться

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Оперативники задержали 32-летнего бизнесмена в его частном доме на Вологодской улице в поселке Парголово. В ходе обыска были изъяты документы, относящиеся к недвижимости, мобильный телефон, а также деньги в рублях и иностранной валюте, сообщили в управлении МВД России по региону. После того, как ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурант был доставлен в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга для избрания меры пресечения. По ходатайству следствия Марка Амурова было решено отправить в СИЗО.

В главке заявили, что предприниматель, действуя под предлогом привлечения инвестиций в возведение жилых домов и их последующей сдачи в аренду, обманом завладел деньгами троих петербуржцев.



В материалах дела говорится, что господин Амуров вместе с неустановленными на данный момент сообщниками якобы уговаривал жертв вложиться в их дело и в последующем на этом неплохо обогатиться. Так, по версии следствия, один из его клиентов передал ему 14 млн рублей, еще двое — по 5 млн и 3,5 млн. При этом, как уточнили в МВД, общая сумма мошеннически присвоенных средств достигает 46 млн. рублей.

Возглавляемая бизнесменом Amurov Group была образована в 2021 году. На сайте фирмы говорится, что она осуществляет все виды основных строительных работ, а также имеет опыт исполнения функций подрядчика. В частности, среди заказчиков компании значится загородный клуб «Лесная Сова» в деревне Новожилово Ленинградской области. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», доход Amurov Group в 2024 году составил почти 34 млн рублей, а вот расходы за тот же период превышают эту сумму в более чем два раза — 67 млн рублей.

Кроме того, Марк Амуров является учредителем ООО «МСР Логистик», занимающегося грузовыми автомобильными перевозками, а также ООО «Ломбард "Ленинград"», предоставляющего краткосрочные займы под залог недвижимости.

При этом, как следует из полицейского релиза, бизнесмен имеет российский паспорт, но сам является уроженцем «одной из стран ближнего зарубежья». Ряд СМИ, включая азербайджанские, называют его выходцем из Азербайджана.



Остроты добавляет текущая внешнеполитическая ситуация между РФ и закавказской республикой, на фоне которой и произошло задержание коммерсанта. В этот же день также появилась информация от МВД по региону, что проживавшая в городе азербайджанская семья была выдворена из России на родину из-за агрессивного поведения ребенка по отношению к петербургскому подростку.

Однако в беседе с «Ъ-СПб» глава «Азербайджанской национально-культурной автономии» (АНКА) Вагиф Мамишев отметил, что ему на данный момент не поступали жалобы от представителей местной диаспоры на действия правоохранительных органов. Руководитель АНКА также подчеркнул, что отдельные СМИ просто-напросто нагнетают обстановку, связанную с событиями в Екатеринбурге. Также господин Мамишев поблагодарил руководство города и Ленинградской области за то, что они «трезво смотрят на ситуацию».

Андрей Кучеров