Глава азербайджанской диаспоры в Петербурге Вагиф Мамишев: «Там без нас разберутся»

Бизнесмен и глава «Азербайджанской национально-культурной автономии» (АНКА) Вагиф Мамишев сообщил «Ъ-СПб», что ему на данный момент не поступали жалобы от представителей местной диаспоры на действия правоохранительных органов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава азербайджанской диаспоры в Петербурге Вагиф Мамишев (слева) на Съезде строителей Санкт-Петербурга в историческом парке «Россия — моя история» в 2024 году.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Глава азербайджанской диаспоры в Петербурге Вагиф Мамишев (слева) на Съезде строителей Санкт-Петербурга в историческом парке «Россия — моя история» в 2024 году.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«В нашем Петербурге и вообще на Северо-Западе все спокойно, тихо. Мы говорили с губернатором (Александром Бегловым — «Ъ-СПб»). Это дела межгосударственные. Там без нас разберутся. Каждый занимается своими делами. У преступников нет национальности. Я думаю, что в скором времени все закончится — и все, как и было, будет спокойно. Поддаваться панике не нужно»,— подчеркнул руководитель АНКА.

В разговоре с «Ъ-СПб» господин Мамишев отметил, что некоторые СМИ нагнетают обстановку на фоне событий в Екатеринбурге. Сам глава диаспоры поблагодарил руководство города и Ленинградской области за то, что они «трезво смотрят на ситуацию».

Напомним, 2 июля в управлении МВД России по региону сообщили, что по подозрению в многомиллионном мошенничестве со строительством в Петербурге был задержан уроженец Азербайджана. В полиции полагают, что общий ущерб от его действий превышает 46 млн рублей. Также сегодня стало известно, что проживавшая в городе азербайджанская семья была выдворена из России на родину по причине того, что 13-летний гражданин этой закавказской республики, по данным полиции, избил 16-летнего местного жителя.

Уголовное дело в отношении уроженцев Азербайджана, которые, по версии следствия, собрали преступную группировку в Екатеринбурге и устраняли конкурентов по бизнесу, вызвало большой резонанс. Во время операции силовиков умерли два человека, что вызвало резкую реакцию со стороны официального Баку. Тем временем в закавказской республике были задержаны российские граждане, в том числе руководители издания «Sputnik-Азербайджан».

Андрей Кучеров