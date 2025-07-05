В Ленобласти объявили опасность БПЛА, в Пулково ввели план «Ковер»

В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность прилета беспилотных летательных аппаратов. Об угрозе обнаружения БПЛА предупредил губернатор региона Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Глава субъекта добавил, что на фоне действия объявленной опасности возможно ухудшение сигнала связи, падение с 4G до 2G. Позже (в 16:32) в Пулково объявили о действии ограничений на прием и выпуск воздушных судов.

Господин Дрозденко 5 июля анонсировал начало оповещения жителей Ленобласти об объявлении и отмене воздушной опасности. Уведомления будут приходить посредством СМС-оповещения.

В ночь на 5 июля над Ленинградской областью сбили три беспилотника. Жертв и разрушений не зафиксировали, писал ранее «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева