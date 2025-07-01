Ротенберг прокомментировал назначение в совет директоров московского «Динамо»

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что для него является большой честью войти в совет директоров московского «Динамо». Об этом экс-наставник петербургских армейцев сообщил в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Перед нами стоят серьезные цели. Развитие детско-юношеского и молодежного хоккея – ключевая задача для системы "Динамо" на многие годы»,— сказал господин Ротенберг.

По словам Романа Борисовича, он вместе с коллективом пострается выстроить эффективную систему подготовки резерва и создать передовые условия, включая актуальный подход к медицине.

Хоккейный функционер уверен, что вместе с командой не только продолжит славные традиции бело-голубых, но и сформирует крепкий фундамент для будущих поколений хоккеистов и болельщиков.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что экс-наставник СКА Роман Ротенберг покинул армейцев по решению совета директоров в связи с неудовлетворительными результатами. Его место на тренерском мостике занял один из величайших игроков в истории СССР Игорь Ларионов.

Андрей Маркелов