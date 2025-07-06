Транспортная прокуратура СЗФО проводит проверку из-за задержек рейсов в Пулково

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с задержками рейсов в петербургском аэропорту Пулково.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как сообщили 6 июля в надзорном ведомстве, за последние сутки от пассажиров поступило 17 обращений. Правовой помощью воспользовались более 150 человек, отметили в СЗТП.

Ранее в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы» уточняли, что на воскресенье в Пулково запланирован в общей сложности 571 рейс, из них 100 международных. По состоянию на вторую половину дня 6 июля задержано 19 рейсов продолжительностью более четырех часов.

Для стабилизации расписания создан единый оперативный штаб с участием представителей прокуратуры, аэропорта и авиакомпаний. Надзорные мероприятия в Пулково продолжаются.

«Ъ-СПб» писал, что из-за угрозы атак беспилотников в небе над Ленобластью за минувшие сутки в Пулково несколько раз вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Из-за этого в аэропорту было задержано и отменено около сотни авиарейсов.

Андрей Цедрик