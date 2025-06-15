Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге временно прекращает работу с 16 июня

Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге на Херсонской улице временно прекратит свою работу на фоне событий на Ближнем Востоке. Об этом в своих социальных сетях вечером 15 июня сообщил генеральный консул унитарного государства Ран Гидор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наряды полиции, охраняющие консульство Израиля в Петербурге после очередной эскалации конфликта между Иерусалимом и Тегераном.

Фото: Андрей Цедрик Наряды полиции, охраняющие консульство Израиля в Петербурге после очередной эскалации конфликта между Иерусалимом и Тегераном.

Фото: Андрей Цедрик

«Важная информация для посетителей консульского отдела. Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге будет временно закрыто с 16 июня до дальнейшего уведомления. Консульские услуги в данный период оказываться не будут»,— написал господин Гидор.

Обновления по поводу ситуации будут размещены в соцсетях дипмиссии в надлежащем порядке, отметил генеральный консул.

Напомним, что в эти выходные корреспондент «Ъ-СПб» заметил возле генконсульства Израиля на Херсонской улице наряды полиции. При этом обстановка у здания оставалась спокойной.

О том, что сейчас происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Цедрик