«Зенит» официально объявил о трансфере аргентинского защитника Романа Веги

Петербургский «Зенит» объявил о переходе аргентинского защитника Романа Веги из «Аргентинос Хуниорс», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых 3 июля.

Контракт с 21-летним игроком рассчитан на 5 лет. Клуб с берегов Невы пожелал господину Веге покорить новые вершины вместе с командой.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что московский «Спартак» официально объявил о подписании 34-летнего нападающего Антона Заболотного, который выступал за петербургский «Зенит» в период с 2018 по 2019 год.

Андрей Маркелов