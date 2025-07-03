Главный военно-морской парад в Петербурге могут отменить

Подготовка к Главному военно-морскому параду в Петербурге ко Дню ВМФ была остановлена несколько дней назад в связи с мерами безопасности, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ряд источников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный военно-морской парад в День ВМФ в Санет-Петербурге в 2024 году.

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Главный военно-морской парад в День ВМФ в Санет-Петербурге в 2024 году.

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По данным издания, прекращены тренировки пеших расчетов, которые традиционно завершают мероприятия на Сенатской площади.

Концерт на Дворцовой площади и возложение цветов официальными лицами остаются в силе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в прошлом году проведение Военно-морского парада отменили в Кронштадте.

О том, как прошел День ВМФ в Петербурге в прошлом году — в фотогалерее «Ъ-СПб».

Андрей Маркелов