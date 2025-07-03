Главный военно-морской парад в Петербурге могут отменить
Подготовка к Главному военно-морскому параду в Петербурге ко Дню ВМФ была остановлена несколько дней назад в связи с мерами безопасности, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ряд источников.
Главный военно-морской парад в День ВМФ в Санет-Петербурге в 2024 году.
Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ
По данным издания, прекращены тренировки пеших расчетов, которые традиционно завершают мероприятия на Сенатской площади.
Концерт на Дворцовой площади и возложение цветов официальными лицами остаются в силе.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в прошлом году проведение Военно-морского парада отменили в Кронштадте.
О том, как прошел День ВМФ в Петербурге в прошлом году — в фотогалерее «Ъ-СПб».