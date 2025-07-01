Главгосэкспертиза утвердила проект четвертого этапа ШМСД с мостом через Неву

Проект строительства этапа 4.1 Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Об этом 1 июля сообщили в городском комитете по инвестициям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно утвержденному документу, планируемый участок пройдет от транспортного узла на пересечении с Глухоозерским шоссе по левому направлению и от улицы 2-й Луч по правому направлению, далее вдоль северного ж/д полукольца до транспортной развязки на пересечении с Союзным проспектом.

Как уточняется в проектной документации, на этапе 4.1 ШМСД пересекает Неву, а также улично-дорожную сеть правобережной и левобережной частей Невского и Красногвардейского районов. В зоне пересечения реки предусмотрено строительство нового моста, разводной пролет которого будет реализован в виде однокрылой раскрывающейся системы. Межэстакадные пролеты переправы составят более 100 метров.

Основные характеристики участка 4.1 ШМСД: протяженность основного хода — 3,4 км по правому направлению и 4,5 км по левому направлению, ширина полос движения 3,5-3,75 м, количество полос — по три в каждом направлении, ширина проезжей части основного хода — 11 м, ширина проезжей части съездов — 4,5 м, расчетная скорость движения — 120 км/ч.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что территорию для строительства участка ШМСД в Петербурге подготовят за 8 млрд рублей.

Андрей Цедрик