Депутат Госдумы Боярский попросил ФАС проверить Пулково из-за платных курилок

Депутат Госдумы Сергей Боярский («Единая Россия») попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить обоснованность введения платных зон курения в петербургском аэропорту Пулково. Об этом представитель нижней палаты парламента сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам господина Боярского-младшего, вместо введения альтернативы воздушная гавань стала требовать с пассажиров 500 рублей за каждый поход в курилку.

Парламентарий подчеркнул, что из-за этих моментов в туалетах, как и прежде, будет стоять табачный дым. Штраф за курение в общественных местах предусматривает аналогичную сумму.

В самом аэропорту подчеркнули, что аэропорты России не обязаны предоставлять бесплатные места для курения, а их содержание требует затрат на уборку и обслуживание.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что комната будет три раза в сутки закрываться на технический перерыв: с 6:00 до 6:45, с 15:00 до 15:45 и с 23:45 до 00:30.

Андрей Маркелов