Рособрнадзор отозвал лицензию у петербургского института

Действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Санкт-Петербургским институтом внешнеэкономических связей, экономики и права прекращено по решению Рособрнадзора. Ведомство опубликовало сообщение на сайте.

Частный вуз был основан в 1994 году межрегиональной общественной организацией «Общество «Знание» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области». Институт работал по адресу Литейный проспект, 42. Согласно картографическим сервисам, уже не осуществляет свою деятельность.

Для абитуриентов были доступны шесть факультетов: экономики, гуманитарных наук, международных отношений, права, второй степени и факультета неполного обучения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в отчете Европейского университета нашли признаки унижения судебных экспертов

Татьяна Титаева