Бизнесмена задержали в Петербурге по подозрению в обмане на 46 млн рублей
По подозрению в многомиллионном мошенничестве со строительством в Санкт-Петербурге задержали уроженца Азербайджана. В полиции полагают, что общий ущерб превышает 46 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ, остановлен 32-летний генеральный директор строительной компании. Бизнесмен действовал под предлогом привлечения инвестиций в строительство жилья и его сдачу в аренду вводил партнеров в заблуждение и завладевал их денежными средствами. Из-за обмана пострадали три петербуржца.
Гендиректора строительной компании задержали в частном доме в поселке Парголово. При обыске полиция изъяла документы, относящиеся к недвижимости, мобильный телефон, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался обманом клиентов петербургской турфирмы.