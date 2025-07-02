Бизнесмена задержали в Петербурге по подозрению в обмане на 46 млн рублей

По подозрению в многомиллионном мошенничестве со строительством в Санкт-Петербурге задержали уроженца Азербайджана. В полиции полагают, что общий ущерб превышает 46 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ, остановлен 32-летний генеральный директор строительной компании. Бизнесмен действовал под предлогом привлечения инвестиций в строительство жилья и его сдачу в аренду вводил партнеров в заблуждение и завладевал их денежными средствами. Из-за обмана пострадали три петербуржца.

Гендиректора строительной компании задержали в частном доме в поселке Парголово. При обыске полиция изъяла документы, относящиеся к недвижимости, мобильный телефон, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался обманом клиентов петербургской турфирмы.

Татьяна Титаева