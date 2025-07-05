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Следствие изучает случаи травмирования петербуржцев от падения деревьев

Сотрудники ГСУ СКР по Санкт-Петербургу проводят проверки, после того как из-за прошедшего шторма пострадали несколько петербуржцев. По последним официальным данным, травмы получили пять человек.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что одной из пострадавших стала петербурженка в возрасте 65 лет. На нее упало дерево в поселке Песочный. Она попала в больницу в тяжелом состоянии с травмой головы.

Подобные случаи также произошли в Александровском парке и на территории Кронштадта. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Следствие установит причины инцидентов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что парки и сады Петербурга возобновили работу после прошедшего шторма.

Татьяна Титаева

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