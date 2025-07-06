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Путин на саммите БРИКС: смена экономического уклада, расчеты в нацвалютах

Путин по видеосвязи рассказал о потенциале стран БРИКС

В Рио-де-Жанейро началось пленарное заседание саммита БРИКС. Президент России Владимир Путин выступил на нем по видеосвязи. Он отметил потенциал организации, расширение сотрудничества внутри нее и происходящие изменения в мире. О чем говорил господин Путин — в подборке «Ъ».

Владимир Путин посетил саммит БРИКС в Бразилии виртуально

Владимир Путин посетил саммит БРИКС в Бразилии виртуально

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Владимир Путин посетил саммит БРИКС в Бразилии виртуально

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

  • Страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие по ключевым направлениям, обладают огромным политическим, экономическим и человеческим потенциалом.
  • У БРИКС много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока. Им импонируют сложившиеся в объединении культура открытого партнерства и сотрудничества, взаимного уважения.
  • На страны БРИКС приходится 40% мировой экономики, а совокупный ВВП достигает $77 трлн. БРИКС существенно превосходит G7 по экономике.
  • Доля применения рубля и нацвалют в расчетах с государствами БРИКС в 2024 году составила 90%.
  • Однополярная система обслуживала интересы «золотого миллиарда», но сейчас модель «либеральной глобализации» изживает себя.
  • Страны БРИКС представляют разные модели развития, но выступают за равенство.
  • Важно активизировать сотрудничество стран БРИКС в технологиях, освоении ресурсов, логистике, торговле и финансах.
  • Актуальная задача — увеличение встречных капиталовложений через механизмы БРИКС, в первую очередь Новый банк развития.
  • В БРИКС продвигаются процессы создания зерновой биржи, постоянной логистической платформы, а также программы спортивного сотрудничества.
  • Подготовленная итоговая декларация саммита БРИКС создает хороший задел для совместной работы.

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