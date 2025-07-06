Путин на саммите БРИКС: смена экономического уклада, расчеты в нацвалютах

В Рио-де-Жанейро началось пленарное заседание саммита БРИКС. Президент России Владимир Путин выступил на нем по видеосвязи. Он отметил потенциал организации, расширение сотрудничества внутри нее и происходящие изменения в мире. О чем говорил господин Путин — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин посетил саммит БРИКС в Бразилии виртуально

Фото: Ricardo Moraes / Reuters Владимир Путин посетил саммит БРИКС в Бразилии виртуально

Фото: Ricardo Moraes / Reuters