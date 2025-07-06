Путин на саммите БРИКС: смена экономического уклада, расчеты в нацвалютах
Путин по видеосвязи рассказал о потенциале стран БРИКС
В Рио-де-Жанейро началось пленарное заседание саммита БРИКС. Президент России Владимир Путин выступил на нем по видеосвязи. Он отметил потенциал организации, расширение сотрудничества внутри нее и происходящие изменения в мире. О чем говорил господин Путин — в подборке «Ъ».
Владимир Путин посетил саммит БРИКС в Бразилии виртуально
Фото: Ricardo Moraes / Reuters
- Страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие по ключевым направлениям, обладают огромным политическим, экономическим и человеческим потенциалом.
- У БРИКС много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока. Им импонируют сложившиеся в объединении культура открытого партнерства и сотрудничества, взаимного уважения.
- На страны БРИКС приходится 40% мировой экономики, а совокупный ВВП достигает $77 трлн. БРИКС существенно превосходит G7 по экономике.
- Доля применения рубля и нацвалют в расчетах с государствами БРИКС в 2024 году составила 90%.
- Однополярная система обслуживала интересы «золотого миллиарда», но сейчас модель «либеральной глобализации» изживает себя.
- Страны БРИКС представляют разные модели развития, но выступают за равенство.
- Важно активизировать сотрудничество стран БРИКС в технологиях, освоении ресурсов, логистике, торговле и финансах.
- Актуальная задача — увеличение встречных капиталовложений через механизмы БРИКС, в первую очередь Новый банк развития.
- В БРИКС продвигаются процессы создания зерновой биржи, постоянной логистической платформы, а также программы спортивного сотрудничества.
- Подготовленная итоговая декларация саммита БРИКС создает хороший задел для совместной работы.