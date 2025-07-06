Путин заявил на саммите БРИКС о скором наступлении многополярного мира

Президент России заявил, выступая по видеосвязи на саммите БРИКС, что однополярная система международных отношений уходит в прошлое. На смену ей идет новый –– многополярный –– мир, который к тому же более справедлив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы все видим, что в мире происходят кардинальные изменения, — сказал президент. — Центр деловой активности смещается в сторону развивающихся рынков». По мнению Владимира Путина, это свидетельствует о том, что «модель либеральной глобализации изживает себя».

Существовавшая однополярная система, по словам президента, обслуживала интересы «золотого миллиарда» –– привилегированной части населения Земли из числа жителей западных стран.

Саммит БРИКС начался в Рио-де-Жанейро. Он продлится два дня. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Владимир Путин подключился по видеосвязи. На саммите представлены страны-члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Индонезия), еще не завершившая процедуру вступления Саудовская Аравия, 10 партнерских государств, 8 приглашенных стран, а также 9 международных и региональных организаций. Среди приглашенных стран — Турция, Азербайджан, Палестина, Кения, Колумбия, Мексика, Чили и Уругвай.