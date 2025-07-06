Выступление Путина на форуме Народного фронта «Все для Победы!». Главное
Путин рассказал подробности принятия решения о передаче списанных авто на СВО
Президент России Владимир Путин приехал на форум Народного фронта «Все для Победы!» в Национальный центр «Россия» в Москве. Прежде всего он предложил участникам форума почтить память замглавкома ВМФ Михаила Гудкова, его боевых товарищей и всех военнослужащих, погибших в боях, минутой молчания. После президент наградил лауреатов премии и рассказал об успехах российской техники на СВО и поддержке участников спецоперации. Главные высказывания господина Путина — в подборке «Ъ».
Президент Владимир Путин в Национальном центре «Россия»
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О поддержке СВО в РФ
- Россияне собрали больше 54 млрд руб. «народных денег» на поддержку СВО.
- Народный фронт взял на себя важную миссию, став инструментом консолидации общества.
- Списанные авто ведомств и госкомпаний отправлены на СВО по просьбе командиров.
- Участники и ветераны СВО получают всеобщую, всенародную поддержку.
- «Российские Кулибины» иногда придумывают для нужд фронта то, что превосходит по качеству «железо» из стран НАТО.
- Сегодня вся страна является единым, сплоченным народным фронтом.
- Главная цель — безопасное и мирное будущее России, ради этого все работают, а бойцы воюют на фронте.
- Российский народ является колоссальной несокрушимой силой во внутреннем единстве и своей правоте.
- В народных кибердружинах России уже 60 тыс. закаленных, опытных бойцов.
- Чем дольше страны Запада будут проводить в отношении России недружественную политику, тем им будет хуже.
Об уничтожении западной техники
- Беспилотники, направленные на фронт по линии ОНФ, сожгли вражескую технику на более чем $2 млрд.
- Отправляющие оружие на Украину западные правительства должны задуматься, на что тратят народные деньги.
- Западные налогоплательщики должны задуматься, на что идут их деньги.
О гибели Михаила Гудкова
- Погибший замглавкома ВМФ Гудков — настоящий русский офицер. Он до конца выполнил свой долг перед Россией.
- Именем генерала Гудкова назовут улицу в Донецке и филиал Нахимовского училища в Мариуполе.
- Власти сделают все для поддержки семьи и боевых товарищей погибшего генерала Гудкова.