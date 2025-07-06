Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Выступление Путина на форуме Народного фронта «Все для Победы!». Главное

Путин рассказал подробности принятия решения о передаче списанных авто на СВО

Президент России Владимир Путин приехал на форум Народного фронта «Все для Победы!» в Национальный центр «Россия» в Москве. Прежде всего он предложил участникам форума почтить память замглавкома ВМФ Михаила Гудкова, его боевых товарищей и всех военнослужащих, погибших в боях, минутой молчания. После президент наградил лауреатов премии и рассказал об успехах российской техники на СВО и поддержке участников спецоперации. Главные высказывания господина Путина — в подборке «Ъ».

Президент Владимир Путин в Национальном центре «Россия»

Президент Владимир Путин в Национальном центре «Россия»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент Владимир Путин в Национальном центре «Россия»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О поддержке СВО в РФ

  • Россияне собрали больше 54 млрд руб. «народных денег» на поддержку СВО.
  • Народный фронт взял на себя важную миссию, став инструментом консолидации общества.
  • Списанные авто ведомств и госкомпаний отправлены на СВО по просьбе командиров.
  • Участники и ветераны СВО получают всеобщую, всенародную поддержку.
  • «Российские Кулибины» иногда придумывают для нужд фронта то, что превосходит по качеству «железо» из стран НАТО.
  • Сегодня вся страна является единым, сплоченным народным фронтом.
  • Главная цель — безопасное и мирное будущее России, ради этого все работают, а бойцы воюют на фронте.
  • Российский народ является колоссальной несокрушимой силой во внутреннем единстве и своей правоте.
  • В народных кибердружинах России уже 60 тыс. закаленных, опытных бойцов.
  • Чем дольше страны Запада будут проводить в отношении России недружественную политику, тем им будет хуже.

Об уничтожении западной техники

  • Беспилотники, направленные на фронт по линии ОНФ, сожгли вражескую технику на более чем $2 млрд.
  • Отправляющие оружие на Украину западные правительства должны задуматься, на что тратят народные деньги.
  • Западные налогоплательщики должны задуматься, на что идут их деньги.

О гибели Михаила Гудкова

  • Погибший замглавкома ВМФ Гудков — настоящий русский офицер. Он до конца выполнил свой долг перед Россией.
  • Именем генерала Гудкова назовут улицу в Донецке и филиал Нахимовского училища в Мариуполе.
  • Власти сделают все для поддержки семьи и боевых товарищей погибшего генерала Гудкова.

Новости компаний Все