Выступление Путина на форуме Народного фронта «Все для Победы!». Главное

Президент России Владимир Путин приехал на форум Народного фронта «Все для Победы!» в Национальный центр «Россия» в Москве. Прежде всего он предложил участникам форума почтить память замглавкома ВМФ Михаила Гудкова, его боевых товарищей и всех военнослужащих, погибших в боях, минутой молчания. После президент наградил лауреатов премии и рассказал об успехах российской техники на СВО и поддержке участников спецоперации. Главные высказывания господина Путина — в подборке «Ъ».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Владимир Путин в Национальном центре «Россия»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О поддержке СВО в РФ

Россияне собрали больше 54 млрд руб. «народных денег» на поддержку СВО.

Народный фронт взял на себя важную миссию, став инструментом консолидации общества.

Списанные авто ведомств и госкомпаний отправлены на СВО по просьбе командиров.

Участники и ветераны СВО получают всеобщую, всенародную поддержку.

«Российские Кулибины» иногда придумывают для нужд фронта то, что превосходит по качеству «железо» из стран НАТО.

Сегодня вся страна является единым, сплоченным народным фронтом.

Главная цель — безопасное и мирное будущее России, ради этого все работают, а бойцы воюют на фронте.

Российский народ является колоссальной несокрушимой силой во внутреннем единстве и своей правоте.

В народных кибердружинах России уже 60 тыс. закаленных, опытных бойцов.

Чем дольше страны Запада будут проводить в отношении России недружественную политику, тем им будет хуже.

Об уничтожении западной техники

Беспилотники, направленные на фронт по линии ОНФ, сожгли вражескую технику на более чем $2 млрд.

Отправляющие оружие на Украину западные правительства должны задуматься, на что тратят народные деньги.

Западные налогоплательщики должны задуматься, на что идут их деньги.

О гибели Михаила Гудкова