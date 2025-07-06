Путин: российские беспилотники сожгли вражеской техники более чем на $2 млрд

Президент России Владимир Путин заявил, что по линии Общероссийского народного фронта (ОНФ) в войска направлено 110 тыс. беспилотников различных модификаций, включая ударные системы на оптоволокне, устойчивые к помехам. Эти БПЛА, по оценкам российских специалистов, уничтожили вражеской техники более чем на $2 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Путин выступил с заявлением на форуме «Все для Победы!», организованном Народным фронтом. Он подчеркнул, что произведённая техника создаtтся талантливыми людьми, зачастую в народных конструкторских бюро и даже в домашних условиях, что по качеству и эффективности превосходит аналогичные образцы противников из стран НАТО.

«Вы и ваши коллеги знаете, что и когда нужно. Именно это они учитывают, и это приносит результат»,— сказал глава государства, поблагодарив изобретателей и разработчиков за помощь фронту.

Российский лидер также обратился к налогоплательщикам западных стран: по его словам, они должны услышать эти цифры и задуматься, на что их правительства тратят народные денежки. «Вместо того, чтобы развивать системы здравоохранения, коммунального хозяйства и повышать зарплаты», — добавил господин Путин.